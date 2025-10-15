Los índices estadounidenses suben ante la expectativa del fin de la reducción del balance de la Fed

Los futuros de Wall Street limitaron con fuerza sus caídas durante la sesión de ayer y registran avances hoy tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , quien insinuó la inminente conclusión del programa de reducción del balance .

Los índices estadounidenses continúan con su repunte impulsado por los comentarios de Jerome Powell en la jornada anterior, que sugirieron no solo una disposición a recortar las tasas de interés, sino también la posible conclusión del proceso de reducción del balance de la Reserva Federal (QT).

La Reserva Federal de Estados Unidos ha estado reduciendo su enorme balance de activos desde 2022, permitiendo que los bonos venzan sin reinversión. Aunque más de una cuarta parte del balance total se ha reducido desde entonces, el nivel general sigue siendo elevado en comparación con las compras récord iniciadas a comienzos de 2020.

Si la Fed decidiera poner fin a la reducción del balance, los bonos que venzan tendrían que renovarse automáticamente, lo que podría conducir a una caída generalizada de las tasas de interés del mercado. Actualmente, los rendimientos se mantienen en niveles elevados, incluso ante la reducción de las tasas de corto plazo.

The Fed Balance Sheet and the S&P 500 Index. It was once suggested that without asset purchases, the US stock market could no longer gain ground. As shown, the S&P 500 index has climbed nearly 3,000 points since the reduction began. Source: Bloomberg Finance LP

Cabe destacar que Donald Trump vuelve a intensificar las tensiones con China, insinuando una posible suspensión de las compras de aceite comestible procedentes del país asiático. En respuesta, China estaría considerando detener la compra de soja estadounidense, lo que genera inquietud entre los agricultores. No obstante, las señales positivas sobre las negociaciones comerciales actualmente superan el impacto de las noticias negativas en los mercados.

ASML presentó sólidos resultados financieros, mostrando un alto nivel de pedidos de maquinaria para la fabricación de chips, lo que evidencia el fuerte impulso del sector ligado a la inteligencia artificial (IA). Los inversores mantienen un tono optimista antes de la publicación de los resultados de TSMC, el mayor fabricante mundial de semiconductores y proveedor clave de empresas como Nvidia.

Todos los principales sectores del S&P 500 avanzan

Se observan alzas generalizadas entre los principales segmentos del índice S&P 500. En particular, el sector de servicios públicos lidera las subidas, mientras que el sector tecnológico, el de mayor peso en el índice, sube alrededor de un 1%.

Hoy se observan alzas en la mayoría de los segmentos del índice S&P 500.

El US500 sube un 0.8% en la jornada de hoy, movimiento que se alinea con el comportamiento del mercado de efectivo. Las empresas de menor capitalización también se destacan, con el Russell 2000 avanzando un 1.3% en la apertura. El repunte de hoy recupera más de dos tercios de las caídas registradas en las dos últimas sesiones de la semana pasada, neutralizando efectivamente la tendencia bajista. El índice no perforó el nivel de corrección entre mayo y julio, lo que podría indicar un retorno a la trayectoria alcista principal. Además, el US500 evitó caer por debajo del nivel de retroceso del 50% de la reciente onda correctiva iniciada a principios de septiembre.

