Los inventarios de crudo aumentan frente a las expectativas; el petróleo mantiene fuertes ganancias

El precio del crudo se mantiene en niveles elevados debido a la incertidumbre en torno a Irán , que sigue sosteniendo la prima de riesgo geopolítico.

Aumento significativo de los inventarios de petróleo , junto con una fuerte acumulación de existencias de gasolina .

Variación de inventarios de crudo: +3,39 millones de barriles (previsto: -2,2 millones ; previo: -3,8 millones ).

Inventarios de gasolina: +8,997 millones de barriles (previsto: +4,1 millones ; previo: +7,7 millones ).

Inventarios de destilados: -0,029 millones de barriles (previsto: -0,2 millones; previo: +5,59 millones).

Se observa una dinámica llamativa en los inventarios. Las existencias de gasolina registraron otra fuerte acumulación, probablemente vinculada a una elevada actividad de refinerías, aunque también podría estar señalando una demanda más limitada. En contraste, los destilados —habitualmente utilizados para calefacción— mostraron una leve caída.

Al mismo tiempo, el precio del crudo registra una alza debido a la incertidumbre en torno a Irán. Si bien Irán no es un actor dominante por sí solo, cualquier acción que interrumpa el tránsito de petróleo en esta región clave podría afectar la oferta por un período variable. Históricamente, el mercado ha reaccionado de forma negativa ante episodios de tensión en el Golfo Pérsico, lo que suele traducirse en repuntes de precios.

Desde una perspectiva histórica, estos picos de precios tienden a persistir hasta dos semanas antes de corregir, siempre que no haya nuevas escaladas. En este punto, resulta difícil determinar si ya se alcanzó el máximo de esta fase de tensión o si aún queda recorrido por delante, especialmente ante un eventual escenario de intervención de EE. UU. en Irán.

