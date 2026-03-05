Leer más
12:38 · 5 de marzo de 2026

ÚLTIMA HORA: Caída del inventario de gas en EE. UU. mayor a lo esperado

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • Los inventarios de gas en EE.UU. cayeron -132 Bcf, superando la previsión de -124 Bcf y muy por encima del dato anterior de -52 Bcf.
  • El descenso acelera el ajuste entre oferta y demanda, apoyando los precios del NATGAS al cierre de la temporada invernal.
  • El mercado centrará su atención en los próximos datos semanales y en las previsiones meteorológicas para evaluar el ritmo de reposición de inventarios.
El NATGAS registra ganancias tras la publicación de los datos de la EIA, que mostraron una caída en los inventarios de gas natural en Estados Unidos mayor a la prevista: -132 Bcf frente a una previsión de -124 Bcf (dato anterior: -52 Bcf). El descenso más acelerado de los inventarios apoya los precios, ya que sugiere un balance entre oferta y demanda más ajustado al cierre de la temporada de invierno. El mercado podría prestar ahora mayor atención a las lecturas semanales posteriores y a las previsiones meteorológicas en cuanto al ritmo de reposición de inventarios.
6 de marzo de 2026, 16:19

Resumen diario: Los índices y las criptomonedas caen ante el aumento de los precios del petróleo
6 de marzo de 2026, 15:49

Dólar hoy México: El dólar sube frente al peso mexicano tras débiles nóminas en EE.UU. y señales mixtas en el consumo
6 de marzo de 2026, 15:21

El petróleo se dispara 11% por la escalada del conflicto en Medio Oriente y El VIX sube impulsado por el miedo en Wall Street
6 de marzo de 2026, 14:49

Bitcoin vuelve a perder impulso y Ethereum cae 5%

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo