ÚLTIMA HORA: Caída del inventario de gas en EE. UU. mayor a lo esperado

- Los inventarios de gas en EE.UU. cayeron -132 Bcf, superando la previsión de -124 Bcf y muy por encima del dato anterior de -52 Bcf.
- El descenso acelera el ajuste entre oferta y demanda, apoyando los precios del NATGAS al cierre de la temporada invernal.
- El mercado centrará su atención en los próximos datos semanales y en las previsiones meteorológicas para evaluar el ritmo de reposición de inventarios.
