ÚLTIMA HORA: Caída del inventario de gas en EE. UU. mayor a lo esperado

Conclusiones clave Los inventarios de gas en EE.UU. cayeron -132 Bcf, superando la previsión de -124 Bcf y muy por encima del dato anterior de -52 Bcf.

El descenso acelera el ajuste entre oferta y demanda, apoyando los precios del NATGAS al cierre de la temporada invernal.

El mercado centrará su atención en los próximos datos semanales y en las previsiones meteorológicas para evaluar el ritmo de reposición de inventarios.

El NATGAS registra ganancias tras la publicación de los datos de la EIA, que mostraron una caída en los inventarios de gas natural en Estados Unidos mayor a la prevista: -132 Bcf frente a una previsión de -124 Bcf (dato anterior: -52 Bcf). El descenso más acelerado de los inventarios apoya los precios, ya que sugiere un balance entre oferta y demanda más ajustado al cierre de la temporada de invierno. El mercado podría prestar ahora mayor atención a las lecturas semanales posteriores y a las previsiones meteorológicas en cuanto al ritmo de reposición de inventarios.

