Leer más
13:32 · 16 de octubre de 2025

Los inventarios de crudo superan las expectativas 📌

Conclusiones clave
OIL
Mat Primas
-
-
Conclusiones clave
  • Inventarios de crudo de la EIA: dato actual de 3.524 millones de barriles (pronóstico: 0.25M, anterior: 3.715M)

Inventarios de crudo de la EIA: dato actual de 3.524 millones de barriles (pronóstico: 0.25M, anterior: 3.715M)

  • El volumen reportado supera ampliamente las expectativas del mercado, lo que podría interpretarse como una señal de menor demanda o aumento en la producción, ejerciendo presión bajista sobre los precios del petróleo.
17 de octubre de 2025, 15:48

Los comentarios de Trump impulsan a Wall Street 📈 mientras los metales preciosos registran caídas.
17 de octubre de 2025, 15:26

El índice VIX cae un 10% en medio del intento de rebote de Wall Street 🗽
17 de octubre de 2025, 14:23

3 mercados a seguir la próxima semana – (17.10.2025)
17 de octubre de 2025, 14:16

Declaraciones de Musalem, de la Fed, sobre la economía estadounidense y los aranceles 🗽

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo