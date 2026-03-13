Datos mixtos en EE. UU.: caen expectativas de inflación mientras aumentan las vacantes laborales en el informe JOLTS

Los últimos datos publicados en Estados Unidos muestran resultados mixtos entre las encuestas de la Universidad de Michigan y el informe JOLTS de vacantes laborales, reflejando señales divergentes en la economía.

Expectativas de inflación y confianza del consumidor (Universidad de Michigan ,Marzo)

Expectativas de inflación a 1 año: 3.4% (Esperado: 3.6%; Anterior: 3.4%)

Expectativas de inflación a 5 años: 3.2% (Esperado: 3.4%; Anterior: 3.3%)

Expectativas del consumidor: 55.5 (Esperado: 55.0; Anterior: 56.6)

Condiciones actuales: 57.8 (Esperado: 54.9; Anterior: 56.6)

Las expectativas de inflación disminuyeron entre finales de febrero y comienzos de marzo, a pesar del riesgo geopolítico asociado a la crisis en el estrecho de Ormuz, mientras que la confianza del consumidor mostró una ligera mejora. Sin embargo, esto no necesariamente es una señal positiva. En el contexto económico y de mercado actual, la caída en las expectativas puede indicar que el margen financiero de los consumidores se está reduciendo de forma significativa. Al mismo tiempo, los niveles de confianza, pese a la mejora, siguen situándose en niveles típicamente asociados a escenarios recesivos.

Mercado laboral: JOLTS supera previsiones

El informe JOLTS de vacantes laborales correspondiente a enero también mostró un resultado mixto.

Vacantes laborales (JOLTS): 6.946M (Esperado: 6.760M; Anterior: 6.555M)

El indicador superó las expectativas del mercado, con 6.9 millones de vacantes, lo que supone un aumento respecto al dato anterior. No obstante, esto no cambia el panorama general del mercado laboral, ya que el nivel de vacantes sigue siendo aproximadamente 15% inferior al registrado hace un año, y el indicador permanece en una tendencia descendente desde 2023.