14:26 · 13 de noviembre de 2025

¡Los inventarios de petróleo aumentan más de lo esperado! 🛢️📈

14:00 - Reportes de Inventarios de la EIA (Variación semanal):

  • Inventarios de petróleo: +6,41 millones de barriles (Esperado: +1,2 mill. bbl; Anterior: +5,2 mill. bbl)

  • Inventarios de gasolina: −0,94 millones de barriles (Esperado: −2,6 mill. bbl; Anterior: −4,73 mill. bbl)

  • Inventarios de destilados: −0,64 millones de barriles (Esperado: −2,7 mill. bbl; Anterior: −0,64 mill. bbl)

