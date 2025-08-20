Leer más

Los inventarios de petróleo cayeron significativamente menos de lo esperado

12:33 20 de agosto de 2025
  • Inventarios de petróleo: -6,01 mb (pronóstico: -1,6 mb; anterior: 3,04 mb)
  • Gasolina: -2,72 mb (pronóstico: -1,0 mb; anterior: -0,79 mb)
  • Destilados: 2,24 mb (pronóstico: 0,4 mb; anterior: 0,71 mb)

Según la EIA, las existencias de petróleo crudo cayeron mucho más bruscamente de lo esperado. Los datos del API sugerían una caída más pronunciada, pero solo de 2,4 millones de barriles. Los datos privados también mostraron un aumento de 1 millón de barriles en las existencias de gasolina, pero los datos finales de la EIA mostraron una clara disminución. Recientemente, hemos observado una consolidación de las existencias, pero la caída actual probablemente sugiere un aumento de la demanda en la fase final del período vacacional de verano en EE. UU. El crudo WTI rompió temporalmente la resistencia en los máximos diarios de hoy, pero aún tiene dificultades para superar los 62,5 dólares.

 
Fuente: xStation 5

