​​​​​Los mercados asiáticos caen por las acciones tecnológicas

​​​​​Los mercados asiáticos cayeron en general el martes, con las acciones tecnológicas liderando las pérdidas antes de la presentación de resultados de Nvidia el miércoles. El Nikkei de Japón fue el de peor desempeño, cayendo un 1,23%, mientras que el Hang Seng cayó un 1% debido a que las acciones tecnológicas retrocedieron y los índices de China continental perdieron entre un 0,5 y un 0,9%. El KOSPI de Corea del Sur mostró más resistencia, cayendo solo un 0,49% después del recorte de tasas del BOK. El banco central de Corea del Sur redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos al 2,75%, lo que marca su tercera reducción en un ciclo de flexibilización en curso. El BOK redujo significativamente su pronóstico de crecimiento del PIB para 2025 al 1,5% desde el 1,9% anterior, citando preocupaciones sobre el debilitamiento de la confianza del consumidor y los posibles desafíos a las exportaciones de las políticas arancelarias de Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según un sondeo de Reuters, las perspectivas del sector inmobiliario de China siguen siendo sombrías a pesar de las medidas de apoyo del gobierno. Los analistas esperan que los precios de las viviendas disminuyan un 2,5% este año, más rápido de lo previsto anteriormente, y que el crecimiento se reanude recién en 2026. Se prevé que las ventas de propiedades se contraigan un 5,7% este año, mientras que se espera que la inversión caiga un 7,0%. Noticias sobre Trump La confianza tecnológica se deterioró aún más después de los informes de que la administración Trump está tratando de endurecer los controles de la era Biden sobre las exportaciones de tecnología de chips a China, particularmente apuntando a los chips de Nvidia y al mantenimiento de equipos de semiconductores. Esto se produce después de que Trump ordenó un mayor escrutinio de las inversiones chinas en sectores clave de Estados Unidos, lo que tensó aún más las relaciones entre Estados Unidos y China. Las tensiones comerciales aumentaron cuando Trump reafirmó los planes de imponer aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá a partir del 4 de marzo, lo que se suma a la incertidumbre comercial mundial. El Tesorero australiano Jim Chalmers se reúne con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent en Washington para buscar una exención para el acero y el aluminio australianos de aranceles similares. Noticias de materias primas El oro se acercó a niveles récord, acercándose a los 3.000 dólares la onza, ya que los inversores buscaron refugios seguros en medio de las crecientes tensiones comerciales y las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal. Los rendimientos de los bonos del Tesoro tocaron nuevos mínimos: el rendimiento de referencia alcanzó un mínimo de dos meses del 4,377%, mientras que los rendimientos a dos años cayeron al 4,156%. Los precios del petróleo subieron en las operaciones asiáticas, con el Brent alcanzando los 74,59 dólares y el WTI a 71,06 dólares, ganando entre un 0,6 y un 0,7% después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara nuevas sanciones dirigidas a la industria petrolera de Irán. Las medidas afectan a más de 30 entidades en los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y China como parte de la campaña de "máxima presión" de Trump destinada a detener las exportaciones de petróleo iraní. Otras noticias de la mañana Las matriculaciones de automóviles nuevos de Tesla en Europa y el Reino Unido se desplomaron un 45,2% interanual en enero, y la participación de mercado cayó al 1% desde el 1,8%, ya que el fabricante de vehículos eléctricos se enfrentó a una mayor competencia. El fabricante chino SAIC Motor vio aumentar las ventas casi un 37%, superando con creces a Tesla con una participación de mercado del 2,3% en la región. Las acciones de las casas comerciales japonesas subieron entre un 5 y un 10% después de que Warren Buffett anunciara planes para aumentar las participaciones de Berkshire Hathaway en estas empresas. Las acciones de Berkshire alcanzaron un máximo histórico el lunes, y el valor de mercado del conglomerado aumentó a 1,08 billones de dólares después de su informe de ganancias trimestrales más alto de la historia. Las perspectivas de paz entre Rusia y Ucrania siguen siendo inciertas a pesar de las recientes conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita. El presidente Putin afirmó que eventualmente se necesitará la participación europea, pero enfatizó en generar confianza con Washington primero, sugiriendo que cualquier resolución podría no llegar tan rápidamente como Trump ha indicado. Putin también expresó su apertura a discutir profundos recortes del gasto militar con Estados Unidos.

