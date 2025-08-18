Los mercados atentos a la reunión Trump-Zelenski

La sesión de hoy será excepcionalmente escasa en la publicación de datos macroeconómicos, lo que centrará la atención del mercado en la reunión entre Trump y Zelenski, a la que asistirán líderes europeos y el secretario general de la OTAN.
Si bien el mayor riesgo de un acuerdo vertical entre Trump y Putin se ha pospuesto, las últimas declaraciones del presidente estadounidense, de que "Crimea y la OTAN están descartadas para Ucrania", podrían minar la confianza en los mercados europeos. Sin embargo, se espera la mayor volatilidad en las materias primas energéticas, que siguen siendo una moneda clave en las negociaciones de la Casa Blanca con Rusia.
Calendario económico para hoy:
11:00 AM, Balanza comercial de la eurozona – junio
-
Pronóstico: 18.1B; Anterior: 16.2B
14:00 PM, Polonia – Datos de inflación de julio:
-
IPC básico: Pronóstico: 3,3% interanual; Anterior: 3,4% interanual
14:15 PM, Canadá – Datos de vivienda y construcción de julio:
-
Inicios de construcción de viviendas: Pronóstico: 264.000; Anterior: 283.700
14:30 PM, Canadá – Compra de valores extranjeros (junio):
-
Pronóstico: -4.75 mil millones; Anterior: -2.79 mil millones
14:30 PM, Canadá – Compras canadienses de valores extranjeros (junio):
-
Pronóstico: 13.370B
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "