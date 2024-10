Los mercados en vilo antes de la decisión de tipos 📌

Hoy a las 14:15 el BCE comunicar谩 la actualizaci贸n de los tipos de inter茅s 馃搩 La situaci贸n econ贸mica en la eurozona no inspira optimismo, sobre todo si nos fijamos en las principales econom铆as como Alemania y Francia. Los 铆ndices PMI se han debilitado claramente en los 煤ltimos tiempos. El PMI manufacturero de toda la eurozona se ha mantenido por debajo de los 50 puntos desde julio de 2022. El PMI de servicios sigue siendo positivo, por encima de los 50 puntos, lo que indica expansi贸n. Sin embargo, el 铆ndice compuesto est谩 cayendo por debajo de los 50 puntos por primera vez desde febrero de este a帽o. Esta situaci贸n sugiere que el crecimiento econ贸mico en toda la eurozona hasta finales de este a帽o se mantendr谩, en el mejor de los casos, estable.

Tras la recuperación inicial de los índices PMI a principios de este año, ahora estamos observando un retorno a la tendencia a la baja. Los recortes de los tipos de interés pueden haber llegado demasiado tarde para la economía. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Teniendo en cuenta las expectativas sobre la econom铆a europea, el crecimiento se mantendr谩 plano. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Inflaci贸n por debajo del objetivo La inflaci贸n del 铆ndice de precios al consumo (IPC) de septiembre cay贸 finalmente al 1,7% interanual, una cifra claramente inferior al 2,2% interanual de agosto. Aunque la inflaci贸n subyacente se mantiene elevada en el 2,7% interanual, sigue siendo inferior a la lectura anterior del 2,8% interanual. Si la inflaci贸n en el pr贸ximo mes vuelve a caer un 0,1% intermensual, podemos esperar un debilitamiento del valor anual, que ser谩 el nivel m谩s bajo desde el primer trimestre de 2021. El claro debilitamiento de la presi贸n inflacionaria en la eurozona sugiere la posibilidad de una perspectiva m谩s moderada por parte del BCE.

La inflaci贸n en la eurozona est谩 claramente por debajo del objetivo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Se esperan recortes de tipos en esta reuni贸n y en la de diciembre Las expectativas del mercado apuntan claramente a un recorte de los tipos en esta reuni贸n y a otro m谩s en la de diciembre. Posteriormente, se espera que el BCE ralentice los recortes de los tipos y tome decisiones en reuniones trimestrales. Actualmente, el tipo se sit煤a en el 3,5%, pero a finales de este a帽o ser谩 del 3,0%. El a帽o que viene podr铆a llegar al 2,0%, suponiendo un recorte de los tipos en cada reuni贸n trimestral. Los rendimientos a diez a帽os sugieren que este ser谩 el nivel objetivo para los tipos de inter茅s.

Expectativas del mercado para los tipos de inter茅s. El mercado sugiere que llegar谩n al 2% a principios del pr贸ximo a帽o. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los rendimientos a dos y diez a帽os sugieren que los tipos de inter茅s alcanzar谩n el 2%. Por otra parte, en el pasado hemos visto una prima sobre los bonos del orden de 100-200 puntos b谩sicos en comparaci贸n con el tipo de dep贸sito. Esto podr铆a sugerir una ca铆da incluso del 1% para el tipo de dep贸sito. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB 聽

