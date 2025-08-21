Los PMI de Francia y Alemania superan las expectativas

Los primeros datos del PMI de agosto en Europa apuntan a una mejora moderada en la actividad económica. Francia y Alemania, las dos mayores economías de la eurozona, registraron cifras superiores a las previsiones tanto en el sector manufacturero como en el compuesto. Aunque los servicios en Alemania se desaceleraron levemente, los resultados sugieren una mayor resiliencia del sector privado frente a un entorno aún marcado por la incertidumbre global.

09:15 AM, Francia - Datos del PMI de agosto:

PMI compuesto de HCOB Francia: actual: 49,8; pronóstico: 48,5; anterior: 48,6.

PMI manufacturero de HCOB Francia: actual: 49,9; pronóstico: 48,2; anterior: 48,2.

PMI de servicios de HCOB Francia: actual: 49,7; pronóstico: 48,5; anterior: 48,5.

09:30 AM, Alemania - Datos del PMI de agosto: