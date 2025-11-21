Yen japonés repunta 0.6% entre advertencias de intervención y aumento de riesgos fiscales y monetarios

El yen japonés logró repuntar 0.6% durante la sesión, poniendo una pausa parcial a una semana marcada por una depreciación acumulada cercana al 1.2%, en medio de advertencias cada vez más contundentes por parte del gobierno japonés. El Ministerio de Finanzas elevó significativamente el tono, con la ministra Satsuki Katayama mencionando explícitamente que la intervención cambiaria es una opción real ante los movimientos “rápidos y unilaterales” del yen. Este lenguaje, poco habitual en Japón, refleja el creciente malestar político por una moneda que sigue presionada por altos costos de importación, debilitamiento del poder adquisitivo y el impacto inflacionario derivado de la depreciación.

El mercado, sin embargo, reaccionó con escepticismo. Tras un breve fortalecimiento inicial, el yen volvió a ceder terreno, mostrando que los traders aún dudan de que Tokio intervenga de manera inminente, pese a que históricamente el gobierno ha actuado antes de fines de semana largos. La atención se centra en el nivel de ¥160 por dólar, considerado por la mayoría de estrategas como el “piso” que podría detonar una acción directa, especialmente ahora que se percibe una mayor influencia política sobre el Banco de Japón (BoJ).

BoJ prepara al mercado para posibles alzas, mientras el gobierno anuncia un paquete fiscal récord

En paralelo, el BoJ ha comenzado a preparar al mercado para una posible subida de tasas en diciembre o enero, con el gobernador Kazuo Ueda señalando que los efectos del yen débil sobre la inflación se han vuelto más pronunciados. Con la inflación núcleo nuevamente en 3%, muy por encima de la meta del 2% durante 43 meses consecutivos, las expectativas de ajuste monetario han aumentado, aunque aún solo se descuenta un 22% de probabilidad para diciembre. Bajo el gobierno de Sanae Takaichi —percibida como fiscalmente expansiva y poco partidaria de un endurecimiento monetario— los mercados temen que un aumento de gasto público sin una subida de tasas continúe erosionando la moneda.

La presión sobre el yen también se amplifica por el creciente temor a un deterioro en la disciplina fiscal japonesa, luego de que el gobierno de Takaichi anunciara un paquete de gasto de ¥17.7 billones, el mayor desde la pandemia. Este enfoque expansivo ha generado dudas respecto a la sostenibilidad de la deuda pública —la más elevada del G7— lo que incentiva a los inversores a seguir reduciendo exposición al yen. Además, la divergencia de política monetaria con Estados Unidos continúa siendo un factor decisivo: mientras el mercado apuesta por que la Reserva Federal mantendrá tasas restrictivas durante más tiempo, Japón sigue con su tasa en 0.50% y con un banco central que aún transmite cautela sobre endurecer la política en pleno ciclo de desaceleración. Esta combinación de expansión fiscal, retraso en el ciclo de alzas y un déficit externo presionado por energía importada mantiene al yen estructuralmente vulnerable pese a las advertencias oficiales.

Análisis técnico: USDJPY retrocede desde resistencias clave y mantiene sesgo bajista intradía

En gráficos diarios (D1), USDJPY retrocede desde la resistencia clave en 158.86, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 0%, lo que confirma ese nivel como un techo relevante. La corrección actual lleva al precio hacia 156.30–156.50, zona donde confluyen órdenes previas y el canal ascendente de mediano plazo. Un quiebre sostenido bajo este nivel podría abrir espacio hacia 153.78 (Fibo 23.6%).

Fuente: xStation5.

En temporalidad M30, el par muestra una reversión más brusca desde 157.90, con ruptura de Bandas de Bollinger y aceleración bajista, apuntando hacia una zona de soporte intradía en 155.71 y eventualmente 155.30. Mientras no supere de nuevo 157.90, el sesgo técnico de corto plazo se mantiene bajista, con riesgos de continuidad hacia niveles inferiores si la presión vendedora persiste.

Fuente: xStation5.

