Los precios del cacao repuntan un 6 % 🍫

El repunte de fin de mes rompe una racha de seis días a la baja 📈 Los precios del cacao suben hoy más de un 6 %, acercándose nuevamente al nivel de los 10.000 dólares. Las alzas de hoy se deben, con alta probabilidad, a un rebote tras las fuertes caídas recientes y al reequilibrio de fin de mes. Desde el 20 de mayo, los precios cayeron hasta un 20 % desde sus máximos hasta los mínimos, pero estas caídas se han moderado considerablemente. Cabe destacar, sin embargo, que los precios del cacao han aumentado cerca de un 12 % a lo largo de mayo. La volatilidad en el mercado del cacao está aumentando notablemente. Las caídas recientes fueron impulsadas por informes de lluvias en países de África Occidental, lo que podría mejorar las perspectivas de producción. No obstante, estas proyecciones siguen siendo muy inciertas. Las existencias de cacao siguen subiendo, acercándose a los 2,2 millones de sacos, lo que representa un incremento de casi un millón de sacos en comparación con los niveles más bajos en 20 años registrados en enero. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, algunos factores positivos a largo plazo incluyen: Una caída sostenida en las entregas a puertos en Costa de Marfil. En la semana que terminó el 25 de mayo, las entregas fueron de solo 20.000 toneladas, frente a 32.000 toneladas en el mismo período del año anterior.

Se espera que Ghana produzca menos de las 650.000 toneladas previamente previstas para la temporada 2024/25. La producción en la próxima temporada sigue siendo incierta. CACAO (H4) Desde una perspectiva de análisis técnico, cabe destacar que el cacao está rebotando desde el nivel de retroceso del 61,8 % de la última onda alcista, lo que apoya la continuación de la tendencia ascendente. El precio también ha vuelto a ubicarse por encima de la línea de tendencia ascendente. Además, las posiciones netas en cacao han venido aumentando desde mediados de abril, aunque históricamente siguen siendo muy bajas. Fuente: xStation5

