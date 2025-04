Los republicanos de la Cámara aprueban por escaso margen el plan presupuestario de Trump. El EUR/USD se aproxima a 1,12.

Los republicanos de la Cámara aprueban por escaso margen el plan presupuestario del presidente Trump con 216 votos a favor y 214 en contra el jueves, marcando una victoria significativa para su agenda legislativa, un día después de que suspendiera temporalmente algunos aranceles. La votación permite un procedimiento acelerado para aprobar legislación que prorrogue recortes fiscales próximos a expirar, implemente nuevas reducciones tributarias y aumente la seguridad fronteriza y el gasto en defensa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si bien los republicanos coinciden en extender los recortes fiscales del primer mandato de Trump y en aumentar los fondos para seguridad fronteriza y defensa, persisten las divisiones sobre los recortes específicos en el gasto, especialmente en lo relativo a Medicaid. El plan de la Cámara exige al menos 1,5 billones de dólares en recortes de gasto y permite 4 billones de dólares en reducciones fiscales, mientras que la versión del Senado contempla solo 4.000 millones en recortes, pero autoriza más de 5 billones en reducciones tributarias. Los demócratas criticaron el plan, y el líder Hakeem Jeffries argumentó que agravaría la crisis de asequibilidad en Estados Unidos al eliminar beneficios esenciales en favor de reducciones fiscales que benefician principalmente a los sectores más acaudalados. EUR/USD (D1)

El EUR/USD extiende su alza y se aproxima a máximos previos a medida que el plan de Trump avanza en la Cámara.

