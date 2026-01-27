Los resultados corporativos toman el protagonismo

Conclusiones clave Hoy presentarán resultados LVMH, UnitedHealth, Boeing, General Motors y RTX Corp.

En Estados Unidos, la sesión trae consigo una serie de datos macroeconómicos de segundo nivel, como las cifras de precios de la vivienda, el índice manufacturero de la Fed de Richmond y el índice de confianza del consumidor de la Conference Board. En paralelo está aumentando la expectación ante la decisión de la Fed de mañana y la temporada de resultados en curso. Empresas destacadas que hoy presentan sus resultados son LVMH, UnitedHealth, Boeing, General Motors y RTX Corp. Fuente: Plataforma de XTB

