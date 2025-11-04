Los tipos al 3,6% en Australia podrían cambiar por el objetivo de inflación

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo por unanimidad el tipo de interés oficial en el 3,6%, en un contexto de renovadas presiones inflacionistas y un mercado laboral ajustado. La gobernadora Michele Bullock declaró que la junta no tiene una postura predeterminada sobre los movimientos futuros de los tipos, haciendo hincapié en la dependencia de los datos y la incertidumbre.

Se prevé que la inflación subyacente se mantenga por encima del 3% durante el próximo año, y se considera que algunas presiones inflacionistas son temporales. Los datos económicos mixtos incluyen precios de la vivienda y crecimiento del crédito récord, en contraste con la caída de la actividad manufacturera y el aumento del desempleo al 4,5%. Bullock destacó que el mercado laboral sigue estando algo ajustado a pesar del aumento del desempleo y confirmó que no se planeaba ningún aumento de los tipos de interés en esta reunión. Entre los riesgos internacionales se incluyen las tensiones geopolíticas y las incertidumbres comerciales, si bien la reciente tregua arancelaria ha mitigado las preocupaciones. El RBA tiene como objetivo una inflación del 2,5%, equilibrando la estabilidad de precios con el pleno empleo sostenible.

La gobernadora Michele Bullock enfatizó que la junta no tiene una postura predeterminada sobre las futuras medidas de política monetaria, destacando la considerable incertidumbre en torno a la trayectoria de la inflación y las perspectivas económicas generales. Señaló que, si bien algunas presiones inflacionarias pueden ser temporales, se espera que la inflación subyacente se mantenga por encima del 3% durante el próximo año, y persiste la incógnita sobre el alcance y el momento de cualquier futura reducción de los tipos de interés.

Fuente: Bloomberg Financial LP

El proceso de desinflación se ha estancado, lo que debilita la justificación para un enfoque rápido en la reducción de los tipos de interés en las principales economías.

Tras el anuncio del RBA, el dólar australiano (AUD) registró uno de los peores desempeños intradía entre las divisas de los mercados desarrollados. El tono cauto y la decisión de mantener sin cambios los tipos de interés, sumados a factores externos adversos, presionaron al AUD por debajo de 0,6550 frente al USD. Los inversores siguen preocupados por las perspectivas de crecimiento de Australia y por los posibles recortes de tipos, que mantienen elevados los riesgos. Se observa un soporte técnico en torno a 0,6500 en el cruce AUD/USD.

Cotización del dólar australiano-dolar estadounidense

Fuente : Plataforma de XTB

El cruce AUD/USD está poniendo a prueba la EMA de 200 días (la curva dorada en el gráfico), que hasta ahora ha sido un pilar fundamental de la tendencia alcista a largo plazo. Si el par logra estabilizarse por encima de esta zona, es probable que esta tendencia continúe.