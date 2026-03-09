Lunes negro en Europa: bolsas en caída libre y energía desatada por la guerra con Irán

- Las bolsas europeas caen con fuerza por el shock energético y la escalada en Oriente Medio.
- El petróleo y el gas se disparan, elevando el riesgo para economías dependientes como la europea.
- La volatilidad repunta y los sectores cíclicos lideran las caídas, mientras la energía es de los pocos ganadores.
Las bolsas europeas comenzaron la semana con fuertes caídas, ya que la escalada del conflicto con Irán provocó un repunte de los precios del petróleo y desencadenó un sentimiento de aversión al riesgo.
- El índice STOXX 600 pierde hasta un 2,00%, profundizando la caída de la semana pasada del 5,51%, dejando al índice casi un 7,30% por debajo de su récord de febrero. Los principales índices, incluidos DAX 40, CAC 40, FTSE 100 e IBEX 35, caen entre un 1,50% y un 2,50%. El índice de volatilidad del STOXX 600 sube casi un 4,00% hasta 30,30 puntos, su nivel más alto desde abril.
-
Los precios del petróleo han subido más del 50% solo en marzo, acercándose brevemente a los 120 USD por barril, tras la escalada de ataques a la infraestructura energética iraní y las interrupciones del transporte a través del Estrecho de Ormuz, que han paralizado de facto una ruta clave responsable de unos 20 millones de barriles diarios del suministro mundial.
- Los precios del gas en Europa se dispararon ante el temor a interrupciones de suministro. Los futuros del gas natural subieron más del 14% hasta 62 EUR/MWh, tras un aumento previo del 65% la semana pasada desde alrededor de 30 EUR/MWh.
- Los flujos de GNL han disminuido y la planta de GNL de Ras Laffan en Catar ha sido cerrada. Al mismo tiempo, los niveles de almacenamiento de gas de la UE se mantienen por debajo del 30%, aumentando la preocupación por posibles escaseces energéticas.
- Alemania registró una fuerte caída en los pedidos industriales del 11,1% m/m en enero, muy por debajo del –4,5% esperado, revirtiendo el aumento del 6,4% de diciembre. Los pedidos nacionales cayeron un 16,2% y los extranjeros un 7,1%, mientras que la producción industrial cayó un 0,5%. La debilidad se debió en gran parte a la alta volatilidad: los pedidos en el sector de productos metálicos cayeron un 39,4%, mientras que la industria automotriz subió un 10,4%.
- Los rendimientos de los bonos gubernamentales europeos también están subiendo, ya que los inversores comienzan a descontar una subida de tipos del BCE de 25 pb para julio.
- Las empresas energéticas fueron de las pocas beneficiadas por la subida del petróleo, mientras que la mayoría de sectores cayeron. El sector bancario cae más del 3,2%, el inmobiliario un 3,1% y el sector de recursos básicos está entre los mayores perdedores. Las aerolíneas sufren por el aumento del coste del combustible —Lufthansa cae un 3,9% y Air France-KLM un 4,1%. Las empresas de defensa suben, incluida la italiana Leonardo (+4,00%).
- Entre las grandes compañías, Rolls-Royce cae un 3,83%, mientras que Anglo American pierde alrededor de un 6,30%, reflejando la amplia venta en sectores cíclicos. Roche cae un 4,75% después de que su medicamento oral contra el cáncer de mama no cumpliera el objetivo principal en un ensayo clínico.
- Irán anunció a Mojtaba Khamenei como nuevo Líder Supremo, reforzando una postura política más dura durante la guerra en curso con EE. UU. e Israel.
- La directora del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió a los responsables políticos que “se preparen para shocks históricos”.
