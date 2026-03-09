Alemania paga el precio del crudo: el DAX cae con fuerza

Los mercados bursátiles europeos reaccionaron con pánico al fuerte repunte de los precios del petróleo, con el crudo cotizando cerca de 107 dólares por barril tras un salto del 15%. El DAX alemán se encuentra entre los mayores perdedores de Europa, ya que la región sigue siendo muy dependiente de las importaciones de petróleo y gas procedentes de Oriente Medio. Dada la fuerte concentración de empresas químicas e industriales dentro del mercado bursátil alemán, parece particularmente vulnerable a los efectos negativos a largo plazo de unos precios de la energía más altos. Alemania también depende en gran medida de otras materias primas transportadas a través del Estrecho de Ormuz.

¿Cómo cotiza hoy el Dax?

El DAX retrocede un 2,6% y cotiza actualmente alrededor de 1.000 puntos por debajo de su EMA de 200 días (línea roja), cayendo aproximadamente un 12% desde sus recientes máximos. En el marco temporal diario, el RSI apunta a condiciones de sobreventa en 26.

Al mismo tiempo, hay señales tempranas de un retorno cauteloso de los compradores, y la vela diaria de hoy ha formado una mecha muy larga. El índice logró mantener la caída cerca del nivel de 23.670.