Leer más
09:10 · 3 de diciembre de 2025

Marvell apuesta por chips de IA para centros de datos

Marvell
Acciones
MRVL.US, Marvell Technology Group Ltd
-
-

Marvell Technology sorprendió al mercado con un movimiento estratégico al adquirir la startup Celestial AI por US$3.250 millones. Tras el anuncio, las acciones de la compañía registraron un alza cercana al 9% en las operaciones previas a la apertura. La adquisición refuerza la posición de Marvell en infraestructura de IA para centros de datos mediante la incorporación de la tecnología Photonics Fabric, que permite transmitir datos mediante luz entre chips y memoria, aumentando el ancho de banda, reduciendo el consumo energético y disminuyendo la latencia. Esto posiciona a Marvell como un competidor directo de empresas como Nvidia y Broadcom.

Las proyecciones financieras indican que las tecnologías de Celestial podrían generar US$500 millones en ingresos anuales hacia finales de 2028, alcanzando US$1.000 millones al año siguiente. Con el despliegue total de los nuevos productos, Marvell estima ingresos por US$10.000 millones en el próximo año fiscal, con ventas de centros de datos creciendo entre 20–25% y los ingresos por chips en torno al 20%.

Photonics Fabric está revolucionando los centros de datos de nueva generación, permitiendo que grandes actores, como los hiperescaladores, escalen sistemas de IA a capacidades muy altas sin un consumo energético excesivo. La tecnología permite transmitir datos a más de 100 terabytes por segundo dentro de un único módulo CPO, eliminando cuellos de botella durante el entrenamiento de modelos de IA. Esto convierte a Marvell en un actor relevante en infraestructura de IA y capaz de competir con las mayores compañías del sector.

En el mercado pueden identificarse dos escenarios. En el caso optimista, un rápido despliegue tecnológico y la fuerte demanda de los hiperescaladores podría impulsar la acción de Marvell por sobre los US$100, especialmente con ventas proyectadas de US$2.200 millones para el cuarto trimestre. En el escenario pesimista, retrasos regulatorios o una fuerte competencia de Nvidia y Broadcom podrían limitar el crecimiento. Aun así, la adquisición de Celestial AI se alinea con la tendencia de consolidación en el mercado de chips de IA y ofrece a Marvell la oportunidad de recuperar impulso tras un periodo desafiante.

Fuente: xStation5

_________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí


 
5 de diciembre de 2025, 11:28

El cobre sigue rompiendo récords mientras Citi refuerza el escenario alcista global
5 de diciembre de 2025, 11:15

Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
5 de diciembre de 2025, 11:06

Inflación en Chile estable y perspectivas del tipo de cambio: qué está moviendo al dólar
5 de diciembre de 2025, 10:27

SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo