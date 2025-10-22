Leer más
03:16 · 22 de octubre de 2025

Menor inflación de lo esperado en Reino Unido 📉

Conclusiones clave
  • La libra esterlina acumula 4 sesiones a la baja

Informe de inflación del mes de septiembre en Reino Unido

  • El IPC general aumentó un 3,8% interanual. Pronóstico: +4,0%.

  • El IPC subyacente aumentó un 3,5% interanual. Pronóstico: +3,7%.

 

23 de octubre de 2025, 15:24

Wall Street y el oro rebotan 📈 El petróleo sube 3,5%
23 de octubre de 2025, 12:55

Elecciones legislativas en Argentina: el mercado se prepara para tres posibles rumbos bajo la presidencia de Javier Milei
23 de octubre de 2025, 11:53

ÚLTIMA HORA: Ventas de viviendas existentes en EE. UU. en línea con lo esperado 📊 La confianza del consumidor en la Eurozona mejora levemente
23 de octubre de 2025, 03:57

Hoy se actualizan los tipos de interés en Turquía

