Menor inflación de lo esperado en Reino Unido 📉

- La libra esterlina acumula 4 sesiones a la baja
Informe de inflación del mes de septiembre en Reino Unido
El IPC general aumentó un 3,8% interanual. Pronóstico: +4,0%.
El IPC subyacente aumentó un 3,5% interanual. Pronóstico: +3,7%.
Wall Street y el oro rebotan 📈 El petróleo sube 3,5%
Elecciones legislativas en Argentina: el mercado se prepara para tres posibles rumbos bajo la presidencia de Javier Milei
ÚLTIMA HORA: Ventas de viviendas existentes en EE. UU. en línea con lo esperado 📊 La confianza del consumidor en la Eurozona mejora levemente
Hoy se actualizan los tipos de interés en Turquía
