Mercado Alemán se Sumerge en la Incertidumbre Económica

El mercado alemán ha experimentado una significativa volatilidad y caída en las últimas jornadas, con el DAX de Frankfurt descendiendo casi un 2,5%, situándose cerca de los 17.350 puntos. Este desplome es una clara reacción a la creciente preocupación por una posible desaceleración económica global y la expectativa de recortes significativos en las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales.

Sin embargo, el precio podria intentar recuperarse hacia los 17.710 durante la jornada, que equivale al retroceso 38.2 de Fibonacci correspondiente al impulso anterior.



Rendimiento de Bonos y Expectativas de Recortes de Tasas El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó por debajo del 2,110%, su nivel más bajo en siete meses. Este movimiento refleja la huida de los inversores hacia activos más seguros en medio de las crecientes expectativas de que la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco Central Europeo (BCE) implementen recortes significativos en las tasas de interés. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los débiles datos de empleo en EE. UU., que mostraron un aumento del desempleo al 4,3% en julio y solo 114.000 empleos añadidos, muy por debajo de las expectativas de 175.000, han sido un factor clave. Los operadores ahora anticipan más de 120 puntos básicos de recortes de tasas de la Reserva Federal para fin de año, con una probabilidad del 90% de un recorte de 50 puntos básicos en septiembre. De manera similar, las expectativas de recortes por parte del BCE han aumentado a 90 puntos básicos para este año. Inflación y Crecimiento en la Eurozona En la eurozona, los datos recientes mostraron un aumento inesperado de la inflación anual al 2,6% en julio. Sin embargo, la inflación en el sector de servicios disminuyó por primera vez en tres meses. Las estimaciones preliminares revelaron que la economía de la eurozona creció un 0,3% en el segundo trimestre, superando las expectativas, gracias al impulso de Francia, Italia y España. En contraste, Alemania enfrentó una contracción inesperada, lo que agrava las preocupaciones sobre su desempeño económico. Desempeño del DAX de Frankfurt El DAX de Frankfurt se vio afectado principalmente por una venta masiva de acciones tecnológicas y del sector automotriz. Las acciones de SAP cayeron casi un 4% , mientras que Zalando se desplomó más del 7% . Infineon también sufrió una caída del 0,5% a pesar de haber publicado resultados corporativos positivos. En el sector automotriz y financiero, gigantes como Deutsche Bank , Commerzbank , BMW , Mercedes y Volkswagen registraron pérdidas superiores al 3,5% .

se vio afectado principalmente por una venta masiva de acciones tecnológicas y del sector automotriz. Las acciones de cayeron casi un , mientras que se desplomó más del . también sufrió una caída del a pesar de haber publicado resultados corporativos positivos. En el sector automotriz y financiero, gigantes como , , , y registraron pérdidas superiores al . Los precios al productor en la zona del euro aumentaron un 0,5% intermensual en junio de 2024, superando las expectativas y poniendo fin a siete meses consecutivos de deflación. Este incremento se debe principalmente a un aumento del 1,6% en los costos de la energía.

intermensual en junio de 2024, superando las expectativas y poniendo fin a siete meses consecutivos de deflación. Este incremento se debe principalmente a un aumento del en los costos de la energía. La atención del mercado ahora se centra en los próximos datos económicos y decisiones de política monetaria. Con los inversores buscando señales de estabilidad y posibles recortes en las tasas de interés, la volatilidad podría continuar dominando los mercados en las próximas semanas.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "