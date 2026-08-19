Mercados a observar hoy: Bitcoin, petróleo y dólar frente al yen (18.08.2026)

Las acciones se mantienen débiles, presionadas por una nueva venta en el sector tecnológico que también se ha trasladado a las bolsas europeas. La volatilidad volvió a sentirse en Asia, donde SK Hynix llegó a caer cerca de 8%, aunque luego moderó el retroceso tras anunciar una recompra de acciones por 29.000 millones de dólares. Este movimiento muestra que el mercado sigue sensible a las valoraciones de IA y semiconductores, especialmente después de varias semanas en que los inversores han cuestionado si el crecimiento de beneficios justifica los múltiplos actuales.

En materias primas, el petróleo se consolida por encima de los 90 dólares, mientras los bonos del Tesoro a 30 años se mantienen cerca de máximos de 19 años. La combinación de mayor prima geopolítica, riesgo inflacionario, endeudamiento elevado y dudas sobre la política de los bancos centrales sigue limitando el apetito por riesgo. En este contexto, los inversores siguen atentos a la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y a cualquier señal que pueda afectar el flujo energético por el estrecho de Ormuz.

Bitcoin mantiene sus principales soportes

Bitcoin ha logrado mantener una demanda relativamente firme pese a la debilidad de los activos tecnológicos y de alta beta. La criptomoneda se sostiene por encima de los 60.000, apoyada por flujos de entrada y por una lectura de mercado en la que algunos inversores la están tratando con menor correlación frente a la venta de acciones de crecimiento. Esto es relevante porque, en un entorno de presión sobre tecnología y mayores rendimientos, Bitcoin no ha perdido todavía sus soportes principales.

A nivel técnico, el precio se mueve dentro de una estructura de triángulo, con soporte ascendente y resistencia descendente de corto plazo. La zona de 59.843 sigue siendo el soporte estructural más importante, mientras que el precio intenta sostenerse sobre la SMA de 50 periodos en torno a 63.800. Una ruptura sobre la directriz bajista del triángulo podría habilitar un avance hacia 67.237, mientras que una pérdida de 59.843 deterioraría la estructura y abriría espacio para una corrección más profunda.

Fuente:Xstation5

Petróleo se consolida sobre los 90 dólares

El petróleo se consolida sobre los 90 dólares y extiende su avance por cuarta sesión consecutiva, impulsado por la falta de señales concretas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La ausencia de negociaciones activas con Teherán y la continuidad del bloqueo naval estadounidense mantienen elevada la prima geopolítica, especialmente por el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz. Esto sostiene la presión alcista sobre la energía y vuelve a alimentar las preocupaciones inflacionarias del mercado.

Desde el punto de vista técnico, el precio superó la zona pivote de 90,08 y ahora intenta consolidar sobre ese nivel, que pasa a funcionar como soporte inmediato. La estructura sigue siendo alcista mientras el precio se mantenga sobre la SMA de 21 periodos y dentro del canal alcista de corto plazo. La siguiente resistencia relevante aparece en 99,12, mientras que una pérdida de 90,08 podría abrir una corrección hacia la zona de 84-85 y posteriormente hacia 78,23, donde se ubica un soporte técnico más importante.

Fuente:Xstation5

Dólar frente al yen se acerca a una zona técnica relevante

El dólar frente al yen vuelve a acercarse a una zona técnica relevante, en un contexto donde el yen sigue mostrando alta volatilidad tras las intervenciones y las advertencias de las autoridades japonesas. El mercado también evalúa el buen desempeño corporativo en Japón, donde cerca del 71% de las empresas locales superaron las previsiones de beneficios, lo que ha reforzado la percepción de que la renta variable japonesa mantiene fundamentos sólidos. Sin embargo, el diferencial de tasas y la fortaleza del dólar siguen limitando una recuperación más clara del yen.

A nivel técnico, el par rebotó desde la zona posterior a la intervención y ahora enfrenta la resistencia del 50% de Fibonacci en torno a 159,44. Esta zona es clave porque coincide con un área donde el precio ha comenzado a mostrar pérdida de impulso tras el fuerte rebote. Si logra superar con claridad 159,44, el siguiente objetivo estaría en 160,44 y luego 161,95. En cambio, si vuelve a fallar en esta resistencia, el primer soporte relevante se ubica en 158,68, seguido por 157,21 y 154,87 como zona de mayor importancia estructural.

Fuente:Xstation5