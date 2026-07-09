Mercados a Observar Hoy: CHN.cash, COCOA y NZDUSD(08.07.2026)

- El mejor desempeño de los semiconductores impulsa el apetito por riesgo, aunque la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio sigue limitando el optimismo de los mercados.
- CHN.cash y NZDUSD mantienen un sesgo alcista, respaldados por la recuperación del sector tecnológico chino y por el tono aún restrictivo del RBNZ, respectivamente.
- El cacao continúa liderando las materias primas tras duplicar su precio desde marzo, apoyado por las preocupaciones sobre la oferta en Costa de Marfil y Ghana, con la resistencia de 6.348 como nivel técnico clave.
- El mejor desempeño de los semiconductores impulsa el apetito por riesgo, aunque la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio sigue limitando el optimismo de los mercados.
- CHN.cash y NZDUSD mantienen un sesgo alcista, respaldados por la recuperación del sector tecnológico chino y por el tono aún restrictivo del RBNZ, respectivamente.
- El cacao continúa liderando las materias primas tras duplicar su precio desde marzo, apoyado por las preocupaciones sobre la oferta en Costa de Marfil y Ghana, con la resistencia de 6.348 como nivel técnico clave.
Las bolsas cotizan estables, en un contexto donde las tensiones geopolíticas se han mantenido bajo relativo control, lo que ha favorecido una mejora en el apetito por riesgo. El repunte ha sido liderado por las acciones de semiconductores, después de que SK Hynix atrajera una fuerte demanda en su oferta de recibos de depósito estadounidenses. Este mejor tono de mercado se ha dado pese a la continuidad de la escalada en Oriente Medio, donde Estados Unidos atacó cerca de 90 objetivos iraníes con el objetivo de debilitar la capacidad de Teherán para amenazar el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, manteniendo elevada la incertidumbre en torno a un acuerdo de paz permanente entre Washington e Irán. En paralelo, el crudo Brent cotiza cerca de los 78 dólares por barril tras fluctuar entre ganancias y pérdidas, mientras los bonos soberanos globales muestran una recuperación moderada después de dos sesiones de ventas ligadas al repunte del petróleo.
CHN.cash
El índice ha mostrado un repunte cercano al 10% tras encontrar apoyo en la zona de los 7.391 puntos, movimiento que ha estado acompañado por un cruce alcista del MACD. El avance ha sido impulsado principalmente por el mejor desempeño del sector tecnológico chino, en un contexto donde los inversionistas vuelven a mostrar algo más de optimismo respecto a ese segmento. Sin embargo, el trasfondo macro sigue siendo mixto, ya que los últimos datos reflejaron signos de estancamiento en el impulso inflacionario de China durante junio. La inflación al consumidor y el componente subyacente se desaceleraron más de lo esperado, mientras que los precios de fábrica cayeron un 0,3% mensual, su primera baja desde julio de 2025, aunque la inflación al productor repuntó levemente hasta 4,1% anual. Técnicamente, mientras el índice se mantenga sobre la región de los 7.391 puntos, el rebote podría seguir extendiéndose, aunque el área cercana a los 7.971 puntos aparece como una resistencia relevante de corto plazo.
Fuente: xStation5
COCOA
Los futuros del cacao han duplicado su valor desde comienzos de marzo y nuevamente se ubican en niveles no vistos desde finales de 2025, en torno a los 6.000 dólares por tonelada. El principal factor detrás de este nuevo impulso sigue siendo la preocupación climática en Costa de Marfil y Ghana, las dos regiones productoras más relevantes del mercado global. En términos técnicos, el precio mantiene una estructura alcista, apoyado además por un MACD que conserva fortaleza positiva. Mientras no se observe una corrección más profunda, el sesgo sigue siendo favorable para nuevas extensiones. Aun así, tras el fuerte rally acumulado, la zona actual también podría comenzar a generar episodios de mayor volatilidad; la resistencia de los 6.348 es el nivel más relevante en el corto plazo.
Fuente: xStation5
NZDUSD
El NZDUSD ha continuado avanzando, dando continuidad al movimiento iniciado tras la decisión del RBNZ. La fortaleza reciente del cruce ha estado respaldada por un tono todavía restrictivo desde Nueva Zelanda, luego de que el banco central señalara que, aunque probablemente serán necesarios nuevos incrementos en la tasa oficial, el momento exacto de esos ajustes sigue siendo incierto. Esta combinación ha permitido sostener el impulso alcista del kiwi frente al dólar. Desde el plano técnico, el par mantiene una estructura ascendente dentro de un canal de corto plazo, con el precio cotizando por encima de sus medias móviles y con el MACD en terreno positivo. Mientras esta dinámica se mantenga, el sesgo sigue apuntando al alza, aunque la zona de 0,5740-0,5767 aparece como una resistencia importante a monitorear. A la baja, el soporte más relevante se concentra en torno a su SMA de 50, ubicada en la región de los 0,5702.
Fuente: xStation5
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