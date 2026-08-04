Mercados a Observar Hoy: COCOA, NATGAS.EU y EURUSD (04.08.2026)

Las acciones cotizan cerca de máximos históricos, con los inversionistas atentos a los datos de empleo JOLTS que se conocerán durante la jornada y a los resultados de AMD y SpaceX, que podrían entregar nuevas señales sobre la solidez del ciclo de inversión en tecnología e inteligencia artificial. En acciones individuales, Palantir sube con fuerza en preapertura tras elevar sus previsiones, mientras Caterpillar también repunta luego de superar las expectativas de ganancias. Hasta ahora, la temporada de resultados ha ayudado a reducir parte de las dudas sobre valorizaciones elevadas, con un porcentaje elevado de compañías del S&P 500 superando estimaciones y un crecimiento relevante de las ganancias por acción.

En materias primas, el petróleo retrocede después de los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien señaló que podría alcanzarse un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Esta señal reforzó la expectativa de una desescalada geopolítica y redujo parte de la prima de riesgo incorporada en energía, aunque el mercado sigue sensible a cualquier cambio en las negociaciones. En divisas, el euro se ha beneficiado de la debilidad del dólar y de una mejora del sentimiento global, mientras los operadores siguen evaluando la posibilidad de una postura más restrictiva por parte del BCE.

COCOA

El cacao avanza, con una subida cercana al 9,3% hasta la zona de 5.896, acumulando un repunte importante en los últimos seis meses y reduciendo su pérdida anual. El movimiento responde principalmente a preocupaciones de oferta en África Occidental, donde COCOBOD proyecta una caída de al menos 16% en la producción de Ghana para la temporada 2026/27, mientras Costa de Marfil anticipa un retroceso superior al 10%. Esto es relevante porque ambos países concentran cerca del 60% de la oferta mundial, por lo que cualquier deterioro productivo tiene impacto directo sobre las expectativas de disponibilidad. Además, los datos de posicionamiento muestran que los fondos aún mantienen una posición neta corta elevada, lo que puede amplificar los repuntes cuando aparecen noticias de oferta adversas.

A nivel técnico, el precio logró sostener la zona de retroceso de Fibonacci entre 50% y 61,8%, ubicada aproximadamente entre 5.062 y 4.715, validando esa región como soporte de corto plazo. Desde ahí, el cacao volvió a superar la media móvil de 50 periodos, lo que mejora la estructura técnica después de la corrección previa. El avance actual deja al precio nuevamente cerca de la zona de 5.837, correspondiente al retroceso de 23,6%, y si logra consolidar sobre ese nivel, la siguiente resistencia relevante se ubica en 6.482. El MACD todavía muestra pérdida de impulso frente al máximo anterior, pero las líneas se acercan a un posible cruce alcista, por lo que una confirmación sobre 5.837 podría reforzar la continuidad del rebote. En caso de rechazo, el soporte clave vuelve a estar entre 5.408 y 5.062.

El gas natural europeo retrocede tras las señales de posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, lo que reduce parte del temor a interrupciones en los flujos energéticos globales. El mercado venía incorporando una prima geopolítica importante por el riesgo de que el conflicto afectara el transporte de GNL y la disponibilidad energética hacia Europa. Por eso, cualquier señal diplomática tiende a generar correcciones rápidas, especialmente después de un rally tan fuerte como el observado en las últimas semanas.

En el plano técnico, el precio encontró resistencia en la zona de 64,25 y comenzó una corrección que lo llevó nuevamente hacia el retroceso de 23,6%, cerca de 58,79. La pérdida de la directriz alcista de corto plazo muestra una moderación del impulso, aunque la estructura no se ha deteriorado por completo mientras el precio se mantenga sobre los soportes de 55,21 y 52,31. El MACD confirma una pérdida de momentum, con cruce bajista y reducción de las barras positivas, lo que sugiere que el mercado podría entrar en una fase de ajuste o consolidación después del movimiento vertical. Si el precio pierde 55,21, el siguiente soporte relevante se ubica en 52,31–51,52; en cambio, una recuperación sobre 58,79 podría reactivar un intento hacia 64,25.



Fuente: xStation