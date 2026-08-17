Mercados a Observar Hoy: COPPER, GOLD y USDBRL (17.08.2026)

- El cobre se mantiene cerca de máximos históricos, con la oferta global y las perspectivas de producción en China y Chile en el centro de la atención.
- El oro supera los 4.400 dólares y acumula dos semanas consecutivas de avances ante menores expectativas de nuevas subidas de tasas de la Fed.
- El USDBRL alcanza su nivel más alto en casi cinco meses, impulsado por una mayor incertidumbre electoral en Brasil.
- El cobre se mantiene cerca de máximos históricos, con la oferta global y las perspectivas de producción en China y Chile en el centro de la atención.
- El oro supera los 4.400 dólares y acumula dos semanas consecutivas de avances ante menores expectativas de nuevas subidas de tasas de la Fed.
- El USDBRL alcanza su nivel más alto en casi cinco meses, impulsado por una mayor incertidumbre electoral en Brasil.
Los futuros de acciones en Estados Unidos suben con el sector tecnológico liderando el repunte, mientras los inversores vuelven a apoyarse en el impulso de la inteligencia artificial. Anthropic reforzó esa lectura al comunicar a potenciales inversores que sus ingresos del segundo trimestre se multiplicaron por al menos 14 frente al mismo periodo de 2025, una señal que vuelve a alimentar la expectativa de demanda estructural en infraestructura de IA. En materias primas, el petróleo se acerca nuevamente a los 90 dólares por barril tras nuevos enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, lo que agrega incertidumbre en Medio Oriente y mantiene una prima de riesgo sobre la energía.
El oro supera los 4.400 dólares y extiende una racha alcista de dos semanas, apoyado por datos más moderados en Estados Unidos, que reducen las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed. El cobre también se acerca a máximos históricos, mientras el mercado se prepara para una semana marcada por resultados empresariales, el acta de la Reserva Federal y las señales que puedan venir desde Jackson Hole.
COPPER
El cobre se mantiene cerca de nuevos máximos históricos, impulsado por una combinación de escasez de oferta global y expectativas de una demanda estructural más firme vinculada a la electrificación, redes e infraestructura tecnológica. La atención sigue puesta en China, donde las perspectivas apuntan a una menor producción de cobre refinado, lo que refuerza la percepción de un mercado físico más ajustado. A esto se suma Chile, principal productor mundial, donde Codelco prevé una disminución en la producción este año debido a dificultades operativas en minas y proyectos de desarrollo.
A nivel técnico, el precio mantiene una estructura alcista tras respetar la zona de 13.488 y sostenerse por encima de la SMA de 50 periodos. El MACD conserva momentum positivo, aunque el precio ya se encuentra cerca de una zona de resistencia relevante, por lo que el avance podría necesitar consolidación antes de intentar una nueva ruptura. La resistencia principal se ubica en 14.527, mientras que el primer soporte importante queda en 13.488; una pérdida de esa zona debilitaría la estructura de corto plazo y abriría espacio hacia 13.122.
Fuente: xStation
GOLD
El oro se acerca a los 4.400 dólares, acumulando dos semanas consecutivas de avances, favorecido por datos más débiles en Estados Unidos que redujeron las expectativas de nuevas subidas de tasas. La caída en ventas minoristas y confianza del consumidor refuerza la lectura de una economía algo menos dinámica, lo que ha presionado a la baja los rendimientos reales y ha mejorado el atractivo relativo del metal. Esta semana, el foco estará en el acta de la Fed y en los comentarios de Kevin Warsh en Jackson Hole, que podrían entregar nuevas señales sobre el sesgo de política monetaria.
Desde el punto de vista técnico, el oro intenta consolidar la ruptura de la zona de 4.383, nivel que venía funcionando como resistencia relevante después del quiebre de la directriz bajista. El precio muestra una recuperación sólida desde el soporte de 3.950 y ya superó la zona de 4.200, confirmando una estructura de giro de corto plazo. Sin embargo, todavía cotiza por debajo de la SMA de 200 periodos, por lo que la confirmación alcista más limpia vendría con cierres sostenidos sobre 4.383; si lo logra, el siguiente objetivo se ubica en 4.774, mientras que una pérdida de 4.200 devolvería presión bajista.
Fuente: xStation
USDBRL
El USDBRL alcanza su nivel más alto en casi cinco meses, impulsado por una mayor incertidumbre electoral en Brasil y una corrección de los activos locales. El mercado comienza a incorporar una prima política más elevada de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en un contexto donde Luiz Inácio Lula da Silva lidera las encuestas y los inversores muestran preocupación por la capacidad del próximo gobierno para enfrentar los desafíos fiscales. Esta combinación ha provocado salidas de activos brasileños y una depreciación del real frente al dólar.
A nivel técnico, el par ha rebotado con fuerza desde la zona de 5,02 y vuelve a testear la resistencia de 5,21, donde también converge la directriz bajista que viene guiando la tendencia desde los máximos previos. La ruptura de esta zona sería relevante, porque podría confirmar un cambio de estructura de corto plazo y habilitar un avance hacia 5,33. En cambio, si el precio falla nuevamente en 5,21, el escenario seguiría siendo de presión dentro de una tendencia bajista más amplia, con soporte inicial en 5,02 y una zona más profunda en 4,87.
Fuente: xStation
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