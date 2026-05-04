Mercados a Observar Hoy: Gasoline, Cocoa y Soybean (04.05.2026)

La sesión arranca con un giro brusco en el sentimiento a medida que la tensión en Oriente Medio vuelve a tomar el control, desplazando temporalmente el foco que durante la semana pasada se había concentrado en la sólida temporada de resultados de las grandes tecnológicas. Los futuros estadounidenses fluctuaron tras un reporte inicial de la agencia iraní Fars que afirmaba que dos misiles habían impactado una patrullera estadounidense, una información que posteriormente fue desmentida por Estados Unidos, lo que permitió al mercado recuperar parte significativa de las pérdidas iniciales. El crudo Brent llegó a subir más del 5%, cotizando por encima de los 113 dólares por barril antes de moderar su avance, en una reacción que refleja la sensibilidad del mercado a cualquier señal de escalamiento. El escenario geopolítico se ha endurecido tras los intentos de Irán por imponer control sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente Trump anunciara que Estados Unidos comenzará a escoltar a los buques no involucrados en el conflicto a través del estrecho a partir del lunes, una decisión que añade una capa militar adicional a un escenario que ya operaba con primas elevadas.

GASOLINEA

El alza sostenida del crudo se ha trasladado con fuerza al precio de la gasolina, que ha marcado un nuevo máximo en la jornada y acumula un avance cercano al 118% desde los mínimos registrados en enero. Esta dinámica refleja una transmisión particularmente intensa entre el precio del petróleo y el del producto refinado, un patrón que se acentúa cuando la disrupción no afecta solo al crudo sino también a la cadena logística de subproductos, dinámica que se está observando en el actual escenario de Ormuz. Además se acerca la temporada de mayor demanda estacional en Estados Unidos, que comienza con inventarios ajustados respecto a la media histórica, lo que amplifica la sensibilidad del precio a cualquier disrupción adicional en la oferta. Desde el punto de vista técnico, el precio en 362,32 se mantiene por encima de sus medias móviles, con la de 50 periodos en 305,00 actuando como soporte y la de 200 periodos en 219,06 confirmando la fortaleza de la tendencia mayor. El RSI en 70,3 se sitúa ya en zona de sobrecompra, lo que muestra posible agotamiento en la estructura del momentum. Sin embargo, la estructura general continúa mostrando una clara presión alcista, con el siguiente punto pivote de mayor relevancia ubicado en 432,81, nivel que coincide con los máximos registrados en 2022.



Fuente: xStation

COCOA

El cacao ha protagonizado un repunte cercano al 27% desde los mínimos recientes, en un contexto de oferta global aún relativamente abundante y demanda moderada. Las condiciones climáticas en los principales productores de África Occidental (Costa de Marfil y Ghana) habían mejorado en términos generales durante las últimas semanas, lo que había contenido las primas de riesgo.. Sin embargo, la aparición de lluvias irregulares en las regiones productoras clave de Costa de Marfil ha empezado a generar preocupación en el mercado global, particularmente porque el periodo actual coincide con una etapa crítica para el desarrollo de la cosecha intermedia, que abarca de marzo a agosto. Cualquier deterioro en este tramo puede comprometer los volúmenes de la próxima campaña y reactivar primas estructurales sobre la oferta, dinámica que el mercado ya ha empezado a descontar parcialmente. Desde el punto de vista técnico, el precio en 3.679 se mantiene dentro de un canal correctivo al alza bien definido y consolida por encima de su media móvil de 50 periodos en 3.269. El MACD conserva momentum alcista con histograma positivo, validando la fortaleza del movimiento actual. La resistencia más cercana se ubica en 3.910, zona cuya superación podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia en 4.474, nivel que delimita el techo del rango de consolidación previo.



Fuente: xStation

SOYBEAN

La soja avanza hacia su nivel más alto de las últimas siete semanas, en un movimiento apoyado en una combinación favorable entre presión geopolítica y dinámica de oferta. Por un lado, las persistentes tensiones en Oriente Medio están impulsando la demanda de biocombustibles, en un contexto donde el mercado anticipa que los gobiernos podrían acelerar políticas de sustitución parcial de combustibles fósiles ante el encarecimiento del crudo, lo que beneficia directamente al complejo de oleaginosas. Por otro, los retrasos en la cosecha argentina han tensionado las condiciones de la oferta global, factor especialmente relevante considerando que Argentina representa una porción sustancial del comercio mundial de soja y subproductos como aceite y harina. La combinación de estos dos factores marca un escenario que sostiene la demanda en niveles elevados. Desde el punto de vista técnico, el precio en 1.209,66 ha encontrado soporte sobre su media móvil de 50 periodos en 1.176,50, zona desde la cual ha construido una estructura de giro al alza que ha devuelto a la cotización a las cercanías de los máximos recientes. La resistencia principal se ubica en 1.237,68, nivel que de ser superado abriría espacio hacia la siguiente resistencia en 1.256,32, zona que marca los máximos de mayo 2025. La media móvil de 200 periodos en 1.093,36 sostiene la tendencia mayor y el MACD muestra un cruce alcista con histograma volviendo a territorio positivo, consistente con el cambio en curso.



Fuente: xStation

