Mercados a Observar Hoy: GOLD, BITCOIN y EU50 (15.06.2026)

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán impulsa a las acciones, debilita al dólar y presiona a la baja al petróleo, después de que ambas partes acordaran poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. La noticia reduce de forma significativa las preocupaciones por interrupciones en el suministro energético y mejora el apetito por riesgo en los mercados globales. El Brent cayó hasta cerca de 83 dólares por barril, su nivel más bajo en tres meses, a medida que los operadores deshicieron la prima de riesgo geopolítico incorporada en los precios del crudo. El oro y Bitcoin avanzan, mientras el dólar retrocede frente a las principales divisas y los bonos europeos muestran un mejor desempeño relativo dentro de la renta fija global. Tras más de tres meses de conflicto, los inversionistas miran con especial atención la normalización del flujo por el estrecho de Ormuz, ya que podría aliviar presiones inflacionarias y reducir la necesidad de una postura monetaria más restrictiva.

GOLD

El oro se beneficia de la caída del riesgo geopolítico, en un contexto donde el conflicto había impulsado la demanda de dólares y elevado los rendimientos de los bonos, dos factores que venían presionando al metal. Con la reducción de la prima de riesgo y la expectativa de reapertura del estrecho de Ormuz, el dólar pierde fuerza y los rendimientos reales se moderan, mejorando el entorno para GOLD. Técnicamente, el precio logró mantener el soporte de 4.095 y mantiene una estructura de doble suelo, desde donde intenta recuperar terreno. La primera zona relevante al alza aparece en torno a la SMA de 200 días, cerca de 4.471, seguida por la SMA de 50 días, alrededor de 4.580, y la resistencia de 4.774. Si el precio logra superar esas referencias, la estructura técnica mejoraría; por el contrario, una pérdida de 4.095 volvería a dejar expuesto el soporte de 3.876.



Fuente: xStation5

BITCOIN

Bitcoin reacciona positivamente al mejor apetito por riesgo, en un escenario donde la menor tensión geopolítica favorece el retorno de flujos hacia activos de mayor beta. La reducción de la prima de riesgo, el retroceso del dólar y la compresión de spreads de crédito ayudan a mejorar el sentimiento sobre criptoactivos, especialmente después de varias semanas en las que Bitcoin fue castigado por la búsqueda de liquidez y la liquidación de posiciones alcistas. A nivel técnico, el precio vuelve a rebotar desde la zona de 60.009, soporte clave donde se mantiene activa una posible estructura de doble suelo. El MACD comienza a mostrar una recuperación desde niveles negativos, aunque la tendencia todavía necesita confirmación. Para fortalecer la lectura técnica, Bitcoin debería recuperar primero 75.913 y luego 82.965, mientras que la SMA de 200 días, cerca de 77.444, continúa como resistencia dinámica. Si el soporte de 60.009 falla, el siguiente nivel relevante se ubica en 48.885.



Fuente: xStation5

EU50

El EU50 se ve favorecido por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, ya que Europa es una de las regiones más sensibles al conflicto por su exposición a los precios de la energía y a los riesgos en las cadenas de suministro. La caída del petróleo y la expectativa de normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz alivian las presiones inflacionarias y mejoran la lectura para la renta variable europea, permitiendo que el índice avance hacia nuevos máximos. Técnicamente, el precio supera la zona de 6.208, que ahora queda como soporte, y mantiene una estructura de canal alcista. Mientras se sostenga por encima de ese nivel y de la SMA de 50 días, ubicada cerca de 5.935, el sesgo de corto plazo sigue siendo constructivo. La parte alta del canal aparece como la siguiente referencia técnica.



Fuente: xStation5