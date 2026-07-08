Mercados a Observar Hoy: GOLD, USDIDX y USDCOP (08.07.2026)

La presión bajista sobre los mercados se intensificó durante la jornada anterior, primero por las ventas en el sector de semiconductores y posteriormente por un nuevo deterioro del escenario geopolítico. Las bolsas retrocedieron, los rendimientos de los bonos repuntaron y el petróleo volvió a subir después de que Donald Trump afirmara que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán había terminado, calificándolo como "una pérdida de tiempo" tras los ataques estadounidenses en respuesta a los incidentes contra buques en el estrecho de Ormuz. Este escenario volvió a elevar las preocupaciones sobre el suministro energético y sus posibles efectos inflacionarios, mientras las compañías del sector energético lideraban las alzas en la preapertura estadounidense. En contraste, los fabricantes de semiconductores continuaron bajo presión, con Micron y SanDisk cayendo más de 4%.

GOLD

El oro continúa presionado por el repunte de los rendimientos de los bonos, en un contexto donde la renovada tensión geopolítica vuelve a generar dudas sobre las perspectivas de inflación y sobre una posible postura más restrictiva de los bancos centrales. A diferencia de otros episodios de aversión al riesgo, el metal no ha logrado atraer con claridad flujos hacia activos refugio, ya que el mercado continúa privilegiando la liquidez en dólares y los mayores rendimientos reales, factores que tradicionalmente limitan el desempeño de GOLD. Desde el punto de vista técnico, el precio permanece por debajo de una directriz bajista que sigue actuando como resistencia dinámica desde los máximos previos. La zona de 4.095 continúa siendo la referencia clave de corto plazo; una recuperación sostenida sobre ese nivel aliviaría parte de la presión bajista, aunque mientras el precio permanezca por debajo, el sesgo seguirá siendo negativo. El soporte más relevante se ubica en 3.876, seguido por 3.472, mientras que las resistencias aparecen en la zona de 4.371–4.504 y posteriormente en 4.774. El RSI muestra una recuperación moderada desde niveles bajos, aunque todavía sin confirmar un cambio de tendencia.



Fuente: xStation5

USDIDX

El índice dólar cotiza cerca de 100,93 y mantiene un comportamiento firme en un entorno de mayor aversión al riesgo, donde las tensiones geopolíticas y el aumento de los rendimientos favorecen la demanda por dólares. La ruptura del nivel de 100,44 confirmó una mejora técnica para el USDIDX, que posteriormente realizó un pullback hacia esa zona y consiguió convertirla en soporte. A nivel técnico, el índice mantiene una estructura alcista de corto plazo dentro de un canal ascendente, con soporte entre 100,44 y 100,09. Mientras permanezca sobre esa franja, el movimiento podría extenderse hacia 104,39, que constituye la siguiente resistencia relevante. En caso de perder 100,09, el impulso reciente se debilitaría y volvería a cobrar importancia la zona de 97,47.



Fuente: xStation5

USDCOP

El USDCOP cotiza cerca de 3.335, niveles no vistos desde 2020, reflejando la fortaleza del peso colombiano gracias a una mejora en la percepción de riesgo local, un diferencial de tasas aún atractivo y el respaldo adicional de un precio del petróleo más elevado. A pesar del incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz, el peso colombiano ha mostrado un comportamiento más sólido que otras monedas emergentes, apoyado tanto por factores internos como por el efecto positivo que tiene el crudo sobre los términos de intercambio de Colombia. Desde el punto de vista técnico, el par mantiene una estructura bajista y continúa cotizando por debajo de sus principales medias móviles, con la SMA de 50 semanas cerca de 3.756 y la SMA de 200 semanas en torno a 4.128, lo que confirma la tendencia descendente de largo plazo. El soporte inmediato se ubica en 3.234, y una ruptura de ese nivel abriría espacio hacia 3.069. Al alza, la primera resistencia relevante permanece en la zona de 3.478–3.500, mientras que el MACD continúa en terreno negativo, respaldando el sesgo bajista del par.



Fuente: xStation5