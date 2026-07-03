Mercados a Observar Hoy: GOLD, USDJPY y EU50 (03.07.2026)

Las acciones suben después de una semana volátil en torno al sector de inteligencia artificial (IA), con las bolsas europeas alcanzando nuevos máximos históricos y el Dow Jones liderando el repunte en Estados Unidos. En Asia, los mercados también avanzan impulsados por la tecnología, mientras los inversionistas comienzan a mirar la próxima temporada de resultados como la gran prueba para confirmar si la fuerte inversión en infraestructura de IA se está traduciendo en mayores beneficios corporativos. En paralelo, el dólar cae a su nivel más bajo en dos semanas y se encamina a su peor desempeño semanal desde mayo, después de que los datos de empleo en Estados Unidos redujeran las expectativas de nuevas subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Este ajuste en las tasas y en el dólar favorece al oro, que repunta, mientras los mercados mantienen la atención sobre la volatilidad del yen japonés y las posibles señales de intervención en Japón.

GOLD

El oro sube por tercera jornada consecutiva, apoyado por la caída del dólar y por menores expectativas de nuevas subidas de tasas de interés de la Reserva Federal este año. Los datos de empleo en Estados Unidos mostraron una desaceleración relevante en la contratación durante junio, lo que reduce la presión sobre la Fed para endurecer nuevamente su política monetaria en la reunión de julio. Este escenario favorece a GOLD, ya que menores tasas esperadas reducen el costo de oportunidad de mantener un activo que no genera intereses. A nivel técnico, el precio logró rebotar desde la zona de 3.876–4.095, donde había mostrado señales de estabilización, y ahora intenta consolidarse nuevamente por encima de 4.095. La primera resistencia relevante aparece en la zona de las medias móviles, con la SMA de 50 días cerca de 4.401 y la SMA de 200 días alrededor de 4.500; una recuperación sobre esa franja mejoraría la lectura técnica. Por debajo, la pérdida de 4.095 volvería a exponer el soporte de 3.876.



Fuente: xStation5

USDJPY

El USD/JPY retrocede desde la zona de 162, después de que el yen japonés alcanzara mínimos de 40 años frente al dólar y aumentara la especulación sobre una posible intervención de las autoridades japonesas. Los inversionistas evalúan reportes que sugieren que Japón podría abandonar la práctica de anticipar sus intenciones de intervención, lo que aumentaría la incertidumbre para quienes mantienen posiciones especulativas contra el yen. Además, la caída del dólar por menores expectativas de tasas de la Fed también limita la presión alcista del par. Técnicamente, el USD/JPY sigue dentro de una estructura alcista, pero vuelve a quedar bajo la resistencia clave de 161,95, zona donde anteriormente se han observado reversiones relevantes. Mientras el precio se mantenga sobre 158,68, la tendencia de fondo sigue siendo constructiva; sin embargo, la cercanía a 162 mantiene elevado el riesgo de volatilidad. Por debajo, los soportes relevantes se ubican en 158,68 y 152,03, mientras el MACD muestra pérdida de fuerza en la parte alta del rango.



Fuente: xStation5

EU50

El EU50 alcanza un nuevo máximo histórico, apoyado por el mejor apetito por riesgo global, la caída del dólar y el repunte de los sectores defensivo y tecnológico en Europa. Los servicios públicos (utilities) y las compañías tecnológicas registran un desempeño superior, permitiendo al índice encadenar un segundo cierre récord consecutivo. A nivel técnico, el precio mantiene una estructura alcista dentro de un canal ascendente y cotiza por encima de sus principales medias móviles, con la SMA de 50 días cerca de 6.062 y la SMA de 200 días en torno a 5.843, lo que confirma una tendencia positiva de fondo. La zona actual funciona como una resistencia dinámica por la cercanía a la parte alta del canal, por lo que podrían aparecer pausas o tomas de ganancias tras el avance reciente. Mientras el índice se mantenga sobre la zona de 6.300–6.200, el sesgo técnico continúa favoreciendo la continuidad alcista.



Fuente: xStation5