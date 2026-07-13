Mercados a Observar Hoy: OIL, US100 y SILVER (13.07.2026)

Los mercados inician la sesión bajo presión por la caída de las acciones de chips en Corea del Sur, lo que vuelve a golpear al sector tecnológico global en un contexto donde las valoraciones asociadas a inteligencia artificial siguen siendo exigentes. En Asia, SK Hynix y Samsung sufrieron fuertes caídas, reforzando la idea de que el mercado coreano se ha convertido en un termómetro clave del apetito por IA. A esto se suma una nueva tensión geopolítica, luego de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques durante el fin de semana, elevando nuevamente la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz y presionando al alza al petróleo.

OIL

El petróleo sube cerca de un 3% después de que Estados Unidos lanzara una nueva ronda de ataques contra Irán, mientras las versiones contradictorias sobre la situación del estrecho de Ormuz mantienen elevada la prima de riesgo geopolítico. En el plano técnico, el precio venía desarrollando una estructura de recuperación desde mínimos recientes y logró reaccionar desde la zona cercana a 75,22, nivel que coincide con el retroceso de Fibonacci del 50%. Actualmente cotiza cerca de 78,57, por encima de la SMA de 21 periodos, lo que muestra una mejora de corto plazo, aunque todavía bajo la SMA de 200 periodos y lejos de resistencias mayores como 83,18 y 89,82. Mientras el precio mantenga la zona de 76,45–75,22, el rebote puede seguir, pero una pérdida de ese rango volvería a exponer soportes en 73,98 y 72,45.



Fuente: xStation5

US100

El Nasdaq 100 se ve presionado por la fuerte corrección del sector de semiconductores, luego de que SK Hynix cayera un 15% y Samsung retrocediera cerca de 11%, provocando incluso una suspensión de operaciones en Corea del Sur. Esta presión impacta directamente al US100, dado su alto peso en tecnología e inteligencia artificial, especialmente tras la incorporación de ADR vinculados a este ciclo de chips. Técnicamente, el índice se mantiene en una fase de compresión dentro de una figura triangular, cotizando cerca de 29.726, con resistencia inmediata en la parte alta de la formación y una referencia clave en 30.945. Por abajo, la zona de 28.255 sigue siendo el soporte más relevante de corto plazo, mientras que el MACD muestra pérdida de fuerza, reflejando que el impulso alcista previo se ha moderado.



Fuente: xStation5

​​SILVER

La plata cae en línea con la presión sobre los metales preciosos, afectada por el repunte del petróleo y el temor a que mayores precios de energía mantengan viva la presión inflacionaria, aumentando la probabilidad de una Reserva Federal más restrictiva. Este escenario suele ser negativo para los metales, ya que fortalece los rendimientos reales y reduce el atractivo de activos que no generan intereses. A nivel técnico, el precio cotiza cerca de 58,51, por debajo de la zona de 60,95, que ahora actúa como resistencia después de haber funcionado como soporte. El MACD sigue en terreno débil, aunque con señales de estabilización, mientras que el soporte clave se ubica en 48,27. Para mejorar su estructura, la plata necesitaría recuperar y consolidar sobre 60,95; mientras no lo logre, el sesgo técnico sigue frágil.



Fuente: xStation5