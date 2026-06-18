Mercados a Observar Hoy: OIL, USDMXN y JP225 (18.06.2026)

Las acciones avanzan y el petróleo continúa cayendo, a medida que mejora la expectativa de normalización de los flujos energéticos por el estrecho de Ormuz. El movimiento se refuerza después de que Donald Trump firmara un acuerdo preliminar destinado a poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. El Brent retrocede cerca de 1,4%, hasta ubicarse en torno a 78,50 dólares por barril, su nivel más bajo desde el inicio del conflicto, después de que varios petroleros controlados por Arabia Saudita reanudaran la transmisión de señales en el Golfo de Omán, lo que sugiere que algunos envíos podrían retomarse pronto a través de esta vía clave. Aun así, los rendimientos de corto plazo se mantienen elevados, ya que los operadores refuerzan sus expectativas de una posible subida de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. En Reino Unido, el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas sin cambios y reiteró que está preparado para actuar si persisten las presiones inflacionarias.

OIL

El petróleo sigue siendo el activo que mejor refleja el cambio en la prima geopolítica asociada al conflicto en Oriente Medio. La firma preliminar del acuerdo entre Estados Unidos e Irán mejora las perspectivas de reposición del flujo energético por el estrecho de Ormuz, lo que ha presionado al crudo a la baja y lo ha llevado a perder soportes relevantes. Técnicamente, el precio perforó la zona de 83,42, que ahora pasa a funcionar como resistencia, y se acerca al siguiente soporte en 73,38. Aunque la tendencia de corto plazo sigue siendo bajista, el precio mantiene un diferencial amplio frente a su SMA de 200 periodos, ubicada cerca de 91,90, y el oscilador estocástico se encuentra en terreno de sobreventa, lo que puede favorecer rebotes técnicos. Mientras el precio no recupere 83,42, el sesgo seguirá condicionado por la presión vendedora y por la evolución de los titulares sobre la reapertura del estrecho.



Fuente: xStation5

USDMXN

El USDMXN repunta desde una zona de soporte, en un contexto donde el dólar recupera tracción frente a divisas emergentes por la expectativa de una Reserva Federal más restrictiva. Aunque la Fed mantuvo las tasas sin cambios por cuarta reunión consecutiva, el mensaje apuntó a que la inflación se ha convertido en una preocupación más importante que la debilidad del mercado laboral, reforzando la posibilidad de una subida en septiembre. Técnicamente, el par mantiene una estructura de suelo en la zona de 17,13–17,08, desde donde intenta construir un giro alcista. La primera resistencia relevante aparece en 17,58, mientras que una ruptura sobre ese nivel abriría espacio hacia 18,16. El MACD aún muestra una lectura débil, pero mientras el precio respete la zona de soporte inferior, el mercado mantiene abierta la posibilidad de una recuperación gradual del dólar frente al peso mexicano.



Fuente: xStation5

JP225

El JP225 extiende sus máximos históricos, superando el nivel de 71.000 puntos, favorecido por la caída del petróleo y por el optimismo en torno a la reapertura del transporte marítimo por el estrecho de Ormuz. Para Japón, menores precios energéticos alivian presiones sobre márgenes corporativos y costos de importación, especialmente en sectores manufactureros, lo que ayuda a sostener el apetito por renta variable local. A nivel técnico, el índice mantiene una estructura alcista dentro de un canal ascendente, con el precio cotizando por encima de la SMA de 21 días, ubicada cerca de 66.437, que funciona como soporte. El MACD conserva momentum positivo, acompañando la extensión del movimiento. Mientras el precio se mantenga sobre la zona de 68.702, el sesgo seguirá favoreciendo continuidad, aunque la cercanía a la parte alta del canal puede generar pausas o consolidaciones de corto plazo. A la baja, los soportes relevantes se ubican en 68.702 y luego en 62.594.



Fuente: xStation5