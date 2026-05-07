Mercados a Observar Hoy : SILVER, PLATINUM y COPPER (07.05.2026)

- El Brent retrocede hacia los 99 USD/barril ante expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, reduciendo la prima de riesgo energética, moderando las presiones inflacionarias y favoreciendo bonos, metales y activos de riesgo.
- La plata, el platino y el cobre avanzan apoyados por un dólar más débil, menores expectativas de inflación y una mejora en el sentimiento global, mientras las señales técnicas apuntan a continuidad alcista en varios de estos activos.
- Los inversores mantienen cautela a la espera del informe de empleo de abril en Estados Unidos y de una respuesta oficial de Irán a la propuesta diplomática, factores clave para definir el próximo movimiento del dólar, las tasas y las materias primas.
- El Brent retrocede hacia los 99 USD/barril ante expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, reduciendo la prima de riesgo energética, moderando las presiones inflacionarias y favoreciendo bonos, metales y activos de riesgo.
- La plata, el platino y el cobre avanzan apoyados por un dólar más débil, menores expectativas de inflación y una mejora en el sentimiento global, mientras las señales técnicas apuntan a continuidad alcista en varios de estos activos.
- Los inversores mantienen cautela a la espera del informe de empleo de abril en Estados Unidos y de una respuesta oficial de Irán a la propuesta diplomática, factores clave para definir el próximo movimiento del dólar, las tasas y las materias primas.
La sesión mantiene un tono favorable para los activos de riesgo, con los futuros estadounidenses estables cerca de máximos y el mercado atento a dos factores: los posibles avances hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el informe de nóminas de abril en Estados Unidos. El Brent cae por tercera jornada y cotiza cerca de los 99 dólares por barril, tras retroceder 12% en las dos sesiones previas, ante la expectativa de que una solución diplomática permita normalizar el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz. Esa menor prima de riesgo energética reduce las preocupaciones inflacionarias, favorece a los bonos globales, presiona al dólar hacia su semana más débil en un mes y mejora el entorno para metales preciosos e industriales. Aun así, el mercado mantiene cautela, Irán aún debe responder a través de Pakistán y las tensiones regionales no han desaparecido.
SILVER
La plata cotiza cerca de 81,024 y se beneficia de un entorno en el que la caída del petróleo reduce las expectativas de inflación y permite al mercado volver a descontar una Reserva Federal con más margen para recortar tasas, un canal favorable para SILVER por su sensibilidad a tasas reales y dólar. Esa mejora macro coincide con una ruptura técnica relevante en el gráfico diario: el precio supera la formación triangular que venía comprimiendo el movimiento entre aproximadamente 72,000 y 78,000, deja atrás la directriz descendente principal y activa una referencia inmediata en la zona actual. La primera resistencia visible se ubica en 89,705, mientras que la antigua zona de ruptura y la base ascendente del triángulo, cerca de 72,000–74,000, quedan como soportes. El MACD acompaña el giro, con la línea principal cerca de -0,05855 frente a una señal en -0,51755 y el histograma regresando a terreno positivo.
Fuente: xStation
PLATINUM
El platino opera alrededor de 2.079,7 y extiende su recuperación en un contexto de mayor apetito por riesgo, dólar más débil y menor presión energética, factores que favorecen a metales con demanda industrial vinculada a automoción, catalizadores y usos tecnológicos. En el gráfico de una hora, el movimiento muestra continuidad después de girar desde una zona de soporte de Fibonacci comprendida entre 1.899,0 y 1.837,1, desde donde el precio recuperó los niveles de 1.949,1 y 1.999,1. La cotización se mantiene sobre el retroceso de 23,6% en 2.061,0, referencia inmediata para medir la fortaleza del rebote, mientras que 1.999,1 y 1.949,1 quedan como soportes intermedios. La resistencia de mayor relevancia se mantiene en 2.430,4.
Fuente: xStation5
COPPER
El cobre cotiza cerca de 13.377 y acumula su cuarta sesión al alza, acompañado por la recuperación de las bolsas y otros activos de riesgo mientras Irán evalúa la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump. Para COPPER, la menor tensión reduce el riesgo de disrupciones energéticas y logísticas, modera la presión sobre costos e inflación y mejora la lectura para metales industriales sensibles al crecimiento global. Técnicamente, el precio ha recuperado el 61,8% de Fibonacci en 13.420 de la caída iniciada desde los máximos históricos del 28 de enero y enfrenta una resistencia relevante entre 13.420 y 13.511. Por debajo, los soportes inmediatos se ubican en 13.090, 12.759 y 12.351, correspondientes al 50,0%, 38,2% y 23,6% de Fibonacci. El MACD diario aún muestra una recuperación incompleta, lo que describe un rebote de precio que todavía enfrenta resistencia de momentum.
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