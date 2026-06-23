Mercados a Observar Hoy: US100, GOLD y EURUSD (23.06.2026)

Las acciones caen presionadas por ventas en el sector tecnológico, generando un tono de mayor aversión al riesgo en los mercados. El Kospi, uno de los índices de referencia del auge tecnológico en Asia, llegó a caer con fuerza, mientras la debilidad se concentró en compañías vinculadas a inteligencia artificial y chips de memoria, que venían de registrar ganancias de tres dígitos desde comienzos de año. La atención se traslada ahora a los próximos resultados de Micron Technology, cuyas acciones acumulan un fuerte avance desde enero y serán una referencia clave para medir si el rally de IA mantiene soporte fundamental. En paralelo, Bitcoin se encamina a su mayor caída en tres semanas, mientras oro, plata y cobre retroceden ante la reducción de exposición a activos de riesgo. El dólar se fortalece y se acerca a máximos de 2026, apoyado por una mayor demanda defensiva.

US100

US100 refleja la presión vendedora sobre el sector tecnológico, un factor relevante por la alta ponderación de compañías de inteligencia artificial, software y semiconductores dentro del índice. La caída se produce después de una fuerte racha alcista y en un contexto donde los inversionistas comienzan a cuestionar si las valorizaciones del sector se han extendido demasiado antes de nuevos resultados corporativos clave. A nivel técnico, el precio muestra una posible estructura de doble techo en la zona de 30.872, resistencia que ha frenado el avance reciente. Por debajo, el soporte inmediato se ubica en 28.257, mientras que las medias móviles siguen actuando como referencias de tendencia: la SMA de 50 días cerca de 28.962 y la SMA de 200 días alrededor de 26.104. El MACD pierde fuerza tras el avance previo, por lo que una ruptura bajo 28.257 podría confirmar mayor presión correctiva, mientras que recuperar 30.872 sería necesario para reactivar la lectura alcista.



Fuente: xStation5

GOLD

El oro vuelve a debilitarse en una sesión dominada por la fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos, factores que reducen el atractivo relativo del metal. Aunque el oro suele actuar como activo defensivo en episodios de tensión, en esta ocasión la búsqueda de liquidez se ha concentrado principalmente en el dólar, mientras el mercado reduce exposición a activos de riesgo y materias primas. Técnicamente, GOLD vuelve a testear la zona de soporte de 4.095, un nivel de alta relevancia que ya había frenado caídas previas y desde donde el precio había intentado construir una estructura de doble suelo. La pérdida clara de ese soporte abriría espacio hacia 3.876 y luego 3.472. Al alza, la recuperación de 4.488, zona de la SMA de 200 días, y luego de 4.515, correspondiente a la SMA de 50 días, sería necesaria para mejorar la lectura técnica. El RSI se mantiene cerca de 35, mostrando debilidad, aunque sin entrar aún en una zona extrema de sobreventa.

Fuente: xStation5

EURUSD

El EURUSD cae a su nivel más bajo desde agosto, presionado por la fortaleza general del dólar y por datos económicos europeos que mantienen dudas sobre el crecimiento de la región. Aunque el PMI de servicios de la zona euro de junio se ubicó en 48,9, por encima del consenso de 48,6 y del dato previo de 47,7, sigue en zona de contracción, lo que refuerza una lectura débil de la actividad. Además, comentarios más moderados de Christine Lagarde llevaron a los operadores a reducir sus apuestas sobre nuevas subidas de tasas del BCE, aumentando la presión sobre el euro. A nivel técnico, el par testea el soporte de 1,1389, zona que ya había funcionado como referencia relevante durante el año. Una pérdida clara de este nivel abriría espacio hacia 1,1055, mientras que por arriba las resistencias dinámicas se ubican en las medias móviles, con la SMA de 50 días cerca de 1,1623 y la SMA de 200 días alrededor de 1,1663. El MACD mantiene una estructura bajista, confirmando que el momentum favorece al dólar frente al euro.



Fuente: xStation5