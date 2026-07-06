Mercados a Observar Hoy: USDJPY, COCOA y JP225 (06.07.2026)

Las acciones apuntan a una apertura positiva después del feriado en Estados Unidos, en una semana que estará marcada por resultados empresariales y nuevas señales sobre el ciclo de inteligencia artificial (IA). La atención estará puesta en Samsung Electronics y SK Hynix, cuyas actualizaciones servirán como prueba para evaluar si los fundamentos del sector de semiconductores siguen justificando el fuerte avance acumulado durante el año. Samsung será especialmente observada tras una subida cercana al 165% en lo que va de 2026, mientras que hacia el final de la semana el foco se trasladará a la salida a bolsa de SK Hynix en Estados Unidos, valorada en torno a 29.000 millones de dólares. En materias primas, el petróleo cae después de que la OPEP+ anunciara un aumento de oferta para el próximo mes, mientras los metales preciosos se mantienen más estables. En divisas, el yen japonés vuelve a debilitarse y mantiene al mercado atento a una posible intervención de las autoridades japonesas.

USDJPY

El USD/JPY cotiza cerca de 162,33 y vuelve a acercarse a máximos recientes, eliminando gran parte de la fortaleza que el yen japonés había mostrado hacia el cierre de la semana pasada. El par sigue captando la atención del mercado después de que las autoridades japonesas sugirieran que podrían intervenir sin advertencias previas, en un contexto donde el yen opera en niveles no vistos en cerca de 40 años. A nivel técnico, el precio se mantiene dentro de una estructura alcista y vuelve a superar la zona de 161,95, que había funcionado como una resistencia clave. Mientras el par se sostenga sobre ese nivel, la tendencia seguirá favoreciendo al dólar frente al yen, aunque la cercanía a máximos aumenta el riesgo de movimientos bruscos si aparecen señales de intervención. Por debajo, los soportes relevantes se ubican en 158,68 y luego en 152,03, mientras que las medias móviles de 50 y 200 días, cerca de 160,03 y 157,78, siguen respaldando la estructura de fondo.



Fuente: xStation5

COCOA

El cacao cotiza cerca de 5.441 y alcanza su nivel más alto en 24 semanas, impulsado por la incertidumbre sobre la próxima cosecha en África Occidental. El mercado sigue respaldado por expectativas de menor producción en Costa de Marfil durante la temporada 2026-2027, después de que varias regiones productoras reportaran menos frutos de lo esperado para esta época del año. Además, el desarrollo inicial y medio de la cosecha principal se mantiene por debajo de temporadas anteriores, lo que refuerza la preocupación por la oferta. Técnicamente, COCOA mantiene una estructura alcista clara tras superar la resistencia de 4.773, que ahora queda como soporte. El precio se aproxima a la siguiente zona de resistencia en 6.348, mientras que los soportes intermedios se ubican en 4.773, 4.307 y 4.024. El MACD conserva un momentum positivo fuerte, aunque la rapidez del movimiento puede abrir espacio a pausas de corto plazo.



Fuente: xStation5

JP225

El JP225 se mantiene entre los índices más relevantes a observar, después de un primer semestre destacado para las bolsas asiáticas, especialmente en Japón y Corea del Sur, impulsadas por compañías ligadas a tecnología, semiconductores e inteligencia artificial. Sin embargo, las próximas sesiones serán una prueba importante para validar si el entusiasmo del mercado se sostiene con los resultados corporativos. Samsung Electronics publicará sus cifras el martes tras un fuerte avance anual, mientras que la próxima salida a bolsa de SK Hynix en Estados Unidos puede convertirse en un nuevo catalizador para el sector. A nivel técnico, el índice mantiene una estructura alcista dentro de un canal ascendente, aunque ha mostrado cierta consolidación tras alcanzar máximos recientes. El precio opera sobre la SMA de 21 días, cerca de 69.216, y mantiene como soporte la zona de 67.481; mientras se mantenga sobre ese nivel, el sesgo técnico sigue siendo constructivo. Por debajo, el siguiente soporte relevante aparece en 62.594, mientras que la parte alta del canal funciona como referencia de resistencia dinámica.



Fuente: xStation5