Mercados a Observar Hoy: USDJPY, GASOLINE y BITCOIN (10.07.2026)

Comienza la última sesión de la semana con bolsas estables, mientras los inversionistas siguen atentos al desarrollo geopolítico y al comportamiento del sector tecnológico. En acciones, SK Hynix se prepara para su debut en Estados Unidos tras recaudar 26.500 millones de dólares mediante su oferta de ADR, que comenzará a cotizar en el Nasdaq Global Select Market. En materias primas, el Brent retrocede ligeramente después de una semana marcada por alta volatilidad, aunque el riesgo de una nueva escalada mantiene al petróleo sensible a cualquier titular vinculado al estrecho de Ormuz. En divisas, el dólar corrige, mientras el yen supera a las principales monedas después de que el ministro de Finanzas japonés, Katayama, señalara que el gobierno busca promover una mayor inversión en activos locales por parte de fondos de pensiones como el GPIF.

USDJPY

El USDJPY muestra una recuperación parcial después de la presión sobre el dólar frente al yen, impulsada por los comentarios de Katayama sobre incentivar la inversión doméstica de los fondos de pensiones japoneses. Esta lectura apunta a una posible estrategia para reducir salidas de capital y dar soporte indirecto al yen, especialmente considerando la elevada exposición de estos fondos a activos extranjeros. A nivel técnico, el par se mantiene en una zona sensible, bajo la resistencia de 162,83, mientras intenta recuperar terreno tras el retroceso reciente. La zona de 161,30–160,47 aparece como soporte relevante de corto plazo, coincidiendo con la directriz ascendente que ha sostenido la estructura. El MACD todavía muestra una recuperación incompleta y el RSI vuelve desde niveles bajos, por lo que el movimiento actual parece más un rebote técnico que una señal clara de continuidad alcista.



Fuente: xStation5

GASOLINE

La gasolina cotiza cerca de 302 y continúa mostrando volatilidad después de una semana marcada por la incertidumbre geopolítica y las dudas sobre la estabilidad del alto el fuego en Oriente Medio. El mercado sigue mirando los riesgos sobre el flujo energético en el estrecho de Ormuz, lo que ha permitido cierto rebote desde la zona de soporte de 282,34, aunque todavía dentro de una estructura que venía debilitada tras la fuerte corrección desde máximos. Técnicamente, el precio recuperó terreno y vuelve a situarse sobre su SMA de 21 periodos, mientras el MACD acompaña con una mejora gradual del momentum. Sin embargo, la resistencia más inmediata se mantiene en 327,94, nivel que antes funcionó como soporte y que ahora será clave para medir si el rebote tiene mayor continuidad. Por debajo, una pérdida de 282,34 volvería a exponer la zona de 249,63.



Fuente: xStation5

BITCOIN

Bitcoin extiende su recuperación, apoyado por un dólar más débil y una mejora parcial del apetito por activos de mayor beta. El movimiento ocurre después de varias sesiones de presión, en las que el precio logró defender la zona de 60.009, soporte técnico relevante que ha funcionado como base en episodios previos de giro. A nivel técnico, el activo intenta construir una recuperación desde esa zona, con el MACD mostrando una mejora del momentum y una posible divergencia positiva frente a los mínimos recientes. Sin embargo, el precio enfrenta una primera resistencia importante entre 64.456 y 67.237, área que podría definir si el rebote gana tracción o si se mantiene como una corrección dentro de una tendencia todavía frágil. Más arriba, las siguientes referencias se ubican en 74.132 y 82.965, mientras que una pérdida de 60.009 volvería a dejar expuesto el soporte de 48.885.



Fuente: xStation5 ​​​​​​​