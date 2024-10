Mercados de Materias Primas: Cobre Liderado por Expectativas de China

El mercado de materias primas sigue bajo presión, con los ojos puestos en las expectativas de estímulo fiscal por parte de China y las decisiones de la Reserva Federal de EE.UU. Estos dos factores están impulsando especialmente el comportamiento del cobre, que ha mostrado cierta estabilidad frente a la volatilidad observada en otros commodities como el mineral de hierro, el crudo y el oro. ~° Cobre impulsado por estímulos en China | El precio del cobre se ha estabilizado en torno a los 4,4 dólares por libra, luego de una caída del 2% provocada por la falta de anuncios concretos de estímulos económicos en China. A pesar de este retroceso inicial, el mercado mantiene expectativas de que el gobierno chino implementará un paquete fiscal significativo, estimado entre 2 y 3 billones de yuanes, para reactivar su economía.

Además, China ha acelerado la emisión de bonos de propósito especial, lo que refuerza la especulación de que las medidas fiscales están en camino. Dado que China es el mayor consumidor de cobre, cualquier estímulo podría tener un impacto considerable en la demanda y los precios de este metal esencial para las infraestructuras y la industria. Expansión de Marimaca Copper en Chile | En el ámbito corporativo, Marimaca Copper anunció la adquisición del proyecto Pampa Medina en Chile, una adición estratégica a su depósito de óxidos de cobre Marimaca. Con este movimiento, la empresa espera aumentar su capacidad de producción a 50.000 toneladas de cátodos de cobre anuales para 2025, consolidándose como uno de los principales actores en el sector. La expansión de Marimaca cobra relevancia en un momento en que la oferta de cobre es clave para abastecer la creciente demanda global.

| COPPER Fuente: xStation 5 Otros Commodities Bajo Presión ~° Oro | El oro continúa bajo presión, rondando los 2.600 dólares por onza. La fortaleza del dólar, junto con menores expectativas de recortes agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal, ha impactado negativamente en el metal precioso. Un sólido informe de empleo en EE.UU. redujo la necesidad de medidas más expansivas, aunque la incertidumbre geopolítica sigue sosteniendo al oro como un refugio seguro. ~° Petróleo | El crudo WTI cayó a 71 dólares por barril después de una caída del 5% el día anterior. Esta disminución fue impulsada por un aumento inesperado en los inventarios de crudo de EE.UU. (casi 11 millones de barriles) y una revisión a la baja en las expectativas de demanda por parte de la EIA. Aunque las tensiones en Oriente Medio siguen latentes, la posibilidad de un alto el fuego ha limitado el impacto en los precios del crudo. Oro y Petroleo Fuente: xStation 5

