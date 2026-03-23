Mercados rebotan tras alivio geopolítico, pero la volatilidad sigue dominando

Wall Street vive una auténtica montaña rusa impulsada por la geopolítica, con movimientos bruscos que reflejan la extrema sensibilidad del mercado al conflicto en el Golfo Pérsico. Hace apenas unas horas, los inversionistas se preparaban para una escalada tras el vencimiento de un ultimátum de 48 horas a Irán, pero el anuncio de su extensión por cinco días cambió completamente el panorama y generó un giro inmediato en los activos.

Antes de la apertura, el mercado descontaba un posible ataque a infraestructura energética, lo que impulsó al alza el petróleo y elevó la volatilidad, mientras aumentaban los temores de inflación y de una postura más restrictiva por parte de los bancos centrales. Sin embargo, el tono cambió rápidamente tras comentarios de Donald Trump sobre avances en las conversaciones con Irán, lo que provocó un fuerte rebote en los principales índices y una caída del petróleo.

En la apertura, el S&P 500 sube más de 1,5%, el Dow Jones avanza 1,6% y el Nasdaq gana sobre 1,5%, reflejando un repunte del apetito por riesgo. Este comportamiento pone en evidencia un mercado dominado por titulares, donde cada señal puede cambiar drásticamente la dirección en el corto plazo, especialmente ante desmentidos desde Irán que mantienen elevada la incertidumbre.

Reacción del mercado

Los futuros del US500 (S&P 500) muestran un rebote claro, impulsado por el alivio temporal tras la extensión del ultimátum, lo que reduce momentáneamente el riesgo de un shock energético inmediato.



Fuente: xStation

El petróleo continúa siendo el principal canal de transmisión del riesgo. Las preocupaciones sobre interrupciones en el Estrecho de Ormuz impactan directamente en las expectativas de inflación, en las tasas y en el desempeño corporativo. Esto explica episodios recientes en los que acciones, bonos e incluso el oro pueden caer simultáneamente, reflejando un entorno de tensión macro más complejo.

El sector tecnológico lidera el rebote, apoyado en la mejora del sentimiento:

Nvidia y AMD avanzan, impulsadas por expectativas de menor tensión y el atractivo estructural del sector de inteligencia artificial.

Apple sube cerca de 1,5%, respaldada por sólidas ventas de iPhone y una alta tasa de renovación de dispositivos, especialmente en China, lo que refuerza su perfil defensivo dentro del sector tecnológico.

En el plano corporativo:

Berkshire Hathaway anunció una inversión en la aseguradora japonesa Tokio Marine, adquiriendo cerca de un 2,5%.

Core Scientific avanza tras asegurar US$500 millones adicionales en financiamiento, fortaleciendo su exposición a infraestructura de alto rendimiento y servicios de IA.

Palantir sube más de 1,5% tras confirmarse la implementación de su sistema Maven AI en el Pentágono, consolidando su rol en el sector defensa y tecnología.



Fuente: xStation5