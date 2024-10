México presenta baja inflación en agosto y aumento en la confianza del consumidor

Los últimos datos económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran una desaceleración significativa en la inflación durante agosto de 2024. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento mensual de apenas 0.01%, lo que ubica la inflación anual en 4.99%, por debajo del 5.57% reportado en julio. Esta moderación en los precios se refleja también en la inflación subyacente, que creció un 0.22% mensual y alcanzó un incremento anual del 4%. Aunque ligeramente superior a las previsiones, ambas cifras muestran una tendencia de desaceleración en comparación con el mes anterior. En cuanto a la confianza del consumidor, el mismo organismo reportó que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se situó en 47.6 puntos en agosto, mostrando un incremento mensual de 0.7 puntos respecto a julio. Este aumento fue impulsado por una mejora en la percepción de la situación económica esperada, tanto a nivel familiar como nacional, aunque el componente que mide la situación económica actual de los hogares reflejó una leve disminución. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por sectores, los precios de los productos agropecuarios cayeron 2.08% mensual, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.48%. Estos factores contribuyeron a una menor presión sobre los precios en general. Cabe destacar que la inflación no subyacente, que incluye productos más volátiles como alimentos y combustibles, registró una caída mensual del 0.7%, aunque mantuvo una tasa anual elevada del 8.03%. A pesar de la desaceleración inflacionaria, los analistas continúan expectantes sobre los próximos movimientos del Banco de México. Existe un consenso en el mercado sobre un posible recorte de 25 puntos base en la tasa de interés para la próxima reunión (29 de septiembre), que podría ubicarse en 10.5% antes de que finalice el año, lo que ayudaría a sostener la confianza del consumidor y aliviar las condiciones financieras.

Fuente: xStation5. El tipo de cambio mantiene una tendencia alcista, encontrando resistencia en la zona de 20.14 y consolidando su soporte cerca del 23.6% de retroceso de Fibonacci, alrededor de 19.77. Es posible que el activo siga intentando alcanzar el techo en 20.14. Si rompe el soporte actual de 19.77 y llega a los niveles de 50% - 61.8% de Fibonacci, podríamos ver una continuación más fuerte de la tendencia alcista. Sin embargo, si esta zona es vulnerada, el activo podría retroceder hasta el mínimo local de 18.58.



