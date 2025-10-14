Michelin recorta sus previsiones para 2025

- Michelin espera un beneficio operativo de entre 2.600 y 3.000 millones de euros, inferior a las previsiones anteriores.
- Las ventas en Norteamérica cayeron casi un 10% en el tercer trimestre, lo que afectó a la revisión de las previsiones.
- Michelin espera un beneficio operativo de entre 2.600 y 3.000 millones de euros, inferior a las previsiones anteriores.
- Las ventas en Norteamérica cayeron casi un 10% en el tercer trimestre, lo que afectó a la revisión de las previsiones.
Michelin, uno de los principales fabricantes de neumáticos del mundo, acaba de anunciar una importante revisión a la baja de sus previsiones financieras para 2025. Esta decisión está teniendo una amplia repercusión en el mercado bursátil, con la reacción negativa de los inversores, lo que provoca una fuerte caída en el precio por título. Las acciones de Michelin se hunden un 8,2% en estos momentos.
Esta revisión se debe a las dificultades del mercado, que afectan especialmente a Michelin en Norteamérica. La compañía ajustó sus expectativas de beneficio operativo del segmento a entre 2.600 y 3.000 millones de euros, significativamente por debajo de las estimaciones anteriores, que superaban los 3.400 millones de euros. Las previsiones de flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones también se redujeron, estimándose ahora entre 1.500 y 1.800 millones de euros.
El principal problema de la compañía es la caída de casi el 10% de las ventas en Norteamérica durante el tercer trimestre. Esta situación pone de manifiesto los retos a los que se enfrenta el sector automovilístico europeo en un contexto de incertidumbre económica mundial.
Precio de las acciones de Michelin
Fuente : Plataforma de XTB
Las acciones de Zions y Western Alliance caen tras revelar pérdidas por préstamos dudosos
J.B. Hunt registra un alza del 18 % tras sólidos resultados trimestrales 🚀
Acción de la semana – Lam Research Corp (16.10.2025)
Salesforce sube un 8 % tras presentar un ambicioso pronóstico de ingresos a largo plazo📈
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "