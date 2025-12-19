Wall Street cierra la semana al alza con renovado apetito por riesgo

- Wall Street cierra la semana con fuerte apetito por riesgo, apoyado por datos de inflación más suaves, estabilidad tras la Fed y un renovado foco en fundamentos corporativos.
- Wall Street cierra la semana con fuerte apetito por riesgo, apoyado por datos de inflación más suaves, estabilidad tras la Fed y un renovado foco en fundamentos corporativos.
La apertura del último viernes antes de las fiestas se desarrolla en un ambiente extremadamente positivo, con los principales índices de Wall Street registrando avances claros. El S&P 500 (principal índice bursátil de EE. UU.) se mueve en torno a los 6.800 puntos, con un alza cercana al 0,7%, mientras que el Nasdaq Composite (índice tecnológico) sube 1%, reflejando un retorno gradual del apetito por riesgo tras las recientes fluctuaciones del mercado. Las subidas son generalizadas, sin señales de pánico ni reversiones bruscas, lo que sugiere que los inversionistas están asimilando progresivamente el nuevo entorno “post-Fed” de tasas de interés e inflación y adaptándose a la volatilidad actual del mercado.
El mercado ya ha digerido la reciente reunión de la Reserva Federal (Fed) y una serie de datos macroeconómicos, incluida una inflación inferior a lo esperado. Estos elementos han reforzado la narrativa de posibles recortes de tasas en 2026, desplazando el foco desde la política monetaria hacia los fundamentos corporativos y las perspectivas de resultados. Al mismo tiempo, la volatilidad asociada a los vencimientos récord de derivados de hoy se mantiene bajo control, lo que favorece una sesión ordenada y refuerza la confianza de los inversionistas antes del receso festivo.
Fuente: xStation5
Los futuros del S&P 500 suben con fuerza tras una ruptura técnica luego de varios días de consolidación y una corrección previa, lo que indica el regreso de los compradores al mercado. Los precios superaron las medias móviles exponenciales (EMA) de 25, 50 y 100 períodos, que comienzan a girar al alza y actúan como soporte sólido para el movimiento actual, reforzando la ventaja de los compradores. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) avanza hacia niveles más altos, pero se mantiene por debajo de la zona clásica de sobrecompra, lo que sugiere que el mercado aún tiene margen para seguir subiendo sin sobrecalentarse. Tras una secuencia de mínimos locales, el mercado está formando mínimos crecientes, y una ruptura por encima de los máximos recientes abre el camino para testear nuevas resistencias cerca de los máximos de esta semana. Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- CoreWeave: las acciones de CoreWeave suben más de 10% tras la reanudación de la recomendación “comprar” por parte de Citi. El banco reconoce el alto riesgo, pero destaca una demanda muy sólida y buena visibilidad de la capacidad de cómputo disponible. Aunque redujo el precio objetivo a USD 135 desde más de USD 190, señaló que la capacidad está prácticamente vendida hasta 2026, con conversaciones con clientes ya extendiéndose a 2027. Los analistas creen que los retrasos de corto plazo no alteran el panorama positivo y que el crecimiento se acelerará en 2026.
- Palo Alto Networks: las acciones suben tras anunciar una ampliación de su alianza con Google Cloud, en respuesta al aumento de ciberataques dirigidos a sistemas de inteligencia artificial (IA) y a la infraestructura en la nube. Según el último informe de la compañía, casi todas las empresas encuestadas sufrieron al menos un ataque a sus entornos de IA en el último año, y más de 4 de cada 10 reportaron un aumento significativo de amenazas contra API (interfaces de programación). La alianza busca ofrecer seguridad integral para soluciones de IA, desde el desarrollo hasta la operación en Google Cloud.
- Nike: las acciones caen alrededor de 10%, pese a superar las expectativas de ingresos y beneficios en el segundo trimestre fiscal. La reacción del mercado muestra que los beats de corto plazo han perdido relevancia frente a preocupaciones estructurales: compresión de márgenes, debilidad en China y ausencia de una historia creíble de recuperación. Las ventas se sostuvieron principalmente por un retorno a los canales mayoristas, pero a costa de la rentabilidad. El margen bruto cayó con fuerza hasta 40,6%, afectado por aranceles y promociones agresivas para reducir inventarios. China fue el punto más débil, con caídas de ventas de dos dígitos y presión persistente sobre beneficios.
- NANO Nuclear Energy: las acciones suben cerca de 2% tras la publicación de resultados y el anuncio de un plan para acelerar el desarrollo del reactor KRONOS MMR (reactor modular micro). La empresa mantiene una posición de caja sólida y planea presentar pronto la solicitud de permiso de construcción, mientras continúa con los procesos de licenciamiento regulatorio.
________
👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí
Resumen diario: Wall Street sube con ánimo navideño
Tres mercados a seguir la próxima semana (19.12.2025)
Lam Research sube tras nuevas mejoras de recomendación
Oracle sube ante avances en acuerdo por TikTok
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "