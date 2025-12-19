Wall Street cierra la semana al alza con renovado apetito por riesgo

La apertura del último viernes antes de las fiestas se desarrolla en un ambiente extremadamente positivo, con los principales índices de Wall Street registrando avances claros. El S&P 500 (principal índice bursátil de EE. UU.) se mueve en torno a los 6.800 puntos, con un alza cercana al 0,7%, mientras que el Nasdaq Composite (índice tecnológico) sube 1%, reflejando un retorno gradual del apetito por riesgo tras las recientes fluctuaciones del mercado. Las subidas son generalizadas, sin señales de pánico ni reversiones bruscas, lo que sugiere que los inversionistas están asimilando progresivamente el nuevo entorno “post-Fed” de tasas de interés e inflación y adaptándose a la volatilidad actual del mercado.

El mercado ya ha digerido la reciente reunión de la Reserva Federal (Fed) y una serie de datos macroeconómicos, incluida una inflación inferior a lo esperado. Estos elementos han reforzado la narrativa de posibles recortes de tasas en 2026, desplazando el foco desde la política monetaria hacia los fundamentos corporativos y las perspectivas de resultados. Al mismo tiempo, la volatilidad asociada a los vencimientos récord de derivados de hoy se mantiene bajo control, lo que favorece una sesión ordenada y refuerza la confianza de los inversionistas antes del receso festivo.

Fuente: xStation5

Los futuros del S&P 500 suben con fuerza tras una ruptura técnica luego de varios días de consolidación y una corrección previa, lo que indica el regreso de los compradores al mercado. Los precios superaron las medias móviles exponenciales (EMA) de 25, 50 y 100 períodos, que comienzan a girar al alza y actúan como soporte sólido para el movimiento actual, reforzando la ventaja de los compradores. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) avanza hacia niveles más altos, pero se mantiene por debajo de la zona clásica de sobrecompra, lo que sugiere que el mercado aún tiene margen para seguir subiendo sin sobrecalentarse. Tras una secuencia de mínimos locales, el mercado está formando mínimos crecientes, y una ruptura por encima de los máximos recientes abre el camino para testear nuevas resistencias cerca de los máximos de esta semana. Fuente: xStation5

Noticias corporativas