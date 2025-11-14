Micron registra un fuerte alza impulsada por precios récord de la DRAM

Los analistas de Morgan Stanley han elevado su precio objetivo para las acciones de Micron Technology hasta un récord de 325 dólares, desde los 220 dólares anteriores. Los expertos destacan la fuerte alza en los precios de la memoria DDR5, que se han triplicado en el último mes, un nivel no visto desde la década de 1990. Esto crea una oportunidad excepcional para que la compañía alcance resultados financieros récord.

Según las proyecciones, los precios de la DRAM podrían registrar un alza adicional del 15–20% en la primera mitad de 2026, con algunas transacciones alcanzando hasta un 50% por encima de los precios de referencia. El principal motor de este crecimiento es la fuerte demanda de los centros de datos de inteligencia artificial, que consumen una parte significativa de la producción mundial de DRAM.

Los fabricantes están concentrando sus líneas en la producción de chips HBM, más rápidos y orientados a aplicaciones de IA, lo que reduce la disponibilidad de DDR5 para el mercado de consumo.

Los analistas señalan que, a diferencia de crisis de oferta anteriores —como la de 2018—, Micron entra en el ciclo actual con beneficios récord, lo que le permite operar en un territorio inexplorado en términos de potencial financiero. Al mismo tiempo, la expansión de capacidad productiva por parte de fabricantes como Samsung y Hynix se está acelerando, aunque la demanda sigue superando la oferta.

A pesar de que el precio de la acción ha registrado un alza del 180% en lo que va del año, los expertos consideran que la compañía aún mantiene un potencial de subida significativo, impulsado por la demanda sostenida de DRAM y HBM en el segmento de inteligencia artificial.

_______

Si te interesa operar compañías del sector de semiconductores y aprovechar el impulso de la IA en los mercados, abre tu cuenta real en XTB y accede a oportunidades globales:Abre tu cuenta real de XTB aquí