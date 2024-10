MicroStrategy sube más del 5,3% en la preapertura mientras Bitcoin se dispara

MicroStrategy extendió sus beneficios, subiendo un 5% en la preapertura mientras Bitcoin también aumenta su precio. El sentimiento positivo está respaldado por las entradas en los ETF de Bitcoin al contado, con los datos del viernes que muestran entradas netas de $253 millones, que coinciden con los niveles del lunes pasado. Los ETF ahora tienen $18.4 mil millones en Bitcoin. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El aumento previo a la comercialización de MicroStrategy está estrechamente vinculado al impulso alcista de Bitcoin, pero la posición única de la empresa amplifica sus beneficios. Como titular corporativo de Bitcoin, MicroStrategy ofrece a los inversores una exposición apalancada a los movimientos de precios de la criptomoneda. Este estatus de "representante de Bitcoin" ha dado como resultado que MicroStrategy cotice con una prima significativa sobre sus tenencias de Bitcoin, lo que refleja factores como la confianza de los inversores en la ejecución del CEO Michael Saylor, el potencial de futuras adquisiciones de Bitcoin y la accesibilidad de las acciones para los inversores institucionales que pueden enfrentar restricciones en las inversiones directas en criptomonedas. Los recientes beneficios de las acciones superan el movimiento de Bitcoin, lo que destaca la exposición apalancada que MicroStrategy proporciona a la acción del precio de la criptomoneda. Este efecto amplificado se explica además por la importante prima del valor liquidativo (NAV). Esta prima encapsula varios factores clave por los que los inversores están dispuestos a pagar: Experiencia en gestión: existe una gran confianza en la capacidad de Michael Saylor y su equipo para ejecutar su estrategia de Bitcoin de manera eficaz. Ingeniería financiera: el uso sofisticado de MicroStrategy de notas convertibles y otros instrumentos para financiar compras de Bitcoin agrega valor más allá de la simple propiedad. Creación de valor futuro: los inversores anticipan que MicroStrategy aprovechará su balance respaldado por Bitcoin para la creación de valor adicional, posiblemente a través de adquisiciones estratégicas o expansión en áreas relacionadas con blockchain. Accesibilidad: la acción ofrece una forma más conveniente y líquida de ganar exposición a Bitcoin, especialmente para inversores institucionales que enfrentan restricciones regulatorias sobre inversiones directas en criptomonedas. A medida que Bitcoin se acerca a niveles de resistencia clave y las entradas de ETF siguen siendo sólidas, la acción de MicroStrategy se beneficia tanto de la apreciación de sus activos de Bitcoin como de la perspectiva positiva del mercado sobre la estrategia centrada en criptomonedas de la empresa. Sin embargo, esta prima también incluye los riesgos asociados, incluidos los desafíos regulatorios y la necesidad de equilibrar la estrategia de Bitcoin con las operaciones principales. A medida que evoluciona el mercado de criptomonedas, la prima del NAV de MicroStrategy puede fluctuar en función de la ejecución de la empresa y las percepciones más amplias del mercado sobre su enfoque innovador para la inversión en Bitcoin. A medida que las acciones de MicroStrategy continúan subiendo, el próximo nivel clave podría ser el máximo histórico de $333. El soporte actual para los alcistas se encuentra en el máximo anterior de $199,9, que puede actuar como un soporte crucial para que los osciladores se enfríen. En el marco temporal semanal, tanto el MACD como el RSI han señalado recientemente una posible compra. Sin embargo, en el gráfico diario, ambos indicadores se están acercando al territorio de sobrecompra. Se recomienda precaución, ya que un retroceso podría ser saludable dado el rápido movimiento de precios. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "