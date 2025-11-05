Minutas de la última reunión del Banco de Japón

Las actas de la última reunión del Banco de Japón indicaron que los tipos de interés reales en Japón siguen siendo muy bajos y que una subida de tipos sólo es posible si los datos lo respaldan.

¿Qué hará el Banco de Japón con los tipos de interés?

Los miembros coincidieron en que persiste un alto grado de incertidumbre respecto a la evolución de la política comercial y su impacto en la economía. Varios miembros consideraron que debería mantenerse la postura actual de la política monetaria para evaluar mejor los efectos de los cambios en la política comercial sobre la economía nacional, los mercados internacionales y los precios.

Un miembro afirmó que el Banco de Japón debería apoyar la economía mediante la política monetaria, ya que el crecimiento podría ralentizarse temporalmente debido al impacto de los aranceles estadounidenses. Otro miembro señaló que aún no sería demasiado tarde para analizar con mayor detenimiento los datos concretos antes de continuar con el proceso de normalización de la política monetaria.

Un participante hizo hincapié en que las condiciones para una subida de tipos se están dando gradualmente, si bien el Banco debería evitar sorprender a los mercados con una medida prematura. Otro miembro sugirió que podría ser un buen momento para reanudar las subidas de tipos, ya que ha transcurrido más de medio año desde la última, aunque quizá sea prudente esperar dada la incertidumbre sobre la magnitud de la desaceleración en Estados Unidos.

Un miembro destacó la importancia de predecir con razonable certeza —basándose en los beneficios corporativas y los datos preliminares de negociación salarial— que la reciente tendencia al alza de los salarios no se verá interrumpida. Otro participante propuso que el Banco de Japón ajuste los tipos de interés de manera gradual, considerando una amplia gama de información prevista a corto plazo, incluyendo los resultados del primer semestre de las empresas y sus perspectivas para el año completo.

Un miembro afirmó que posponer un aumento de tipos podría ofrecer mayor claridad sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos, aunque el coste de la espera aumentaría gradualmente. Algunos miembros analizaron con mayor profundidad el equilibrio entre coste y beneficio de la espera, citando la larga experiencia de Japón con la deflación.

Un miembro enfatizó que es apropiado mantener condiciones monetarias acomodaticias mientras las expectativas de inflación permanezcan insuficientemente ancladas. Algunos miembros señalaron que los beneficios de los exportadores cuentan actualmente con un colchón contra el impacto de los aranceles estadounidenses, acumulado durante los últimos años de yen débil. Otro participante añadió que el efecto de los aranceles estadounidenses ha sido menor de lo esperado y es improbable que perjudique la economía japonesa.