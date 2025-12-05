Moore Threads y su espectacular debut en la bolsa china

Las acciones chinas han experimentado un repunte, con los índices subiendo entre un 0,6% y un 1,1%. El panorama general del mercado chino es heterogéneo, con las acciones inmobiliarias cayendo mientras que las tecnológicas se mantienen en consolidación. Asímismo, la atención ha virado hacia la salida a bolsa de Moore Threads, la empresa china homóloga de Nvidia.

Entre las empresas tecnológicas chinas, la confianza se ve respaldada por el fuerte impulso de la fabricación nacional de chips, gracias a la presión geopolítica y el acelerado impulso de Pekín hacia la autosuficiencia. Moore Threads, un destacado diseñador de GPU de IA, a menudo comparado con Nvidia y fuertemente respaldado por la política estratégica de semiconductores de China, ha realizado un debut espectacular en el mercado de Shanghái, con un aumento de casi el 500% desde su precio de salida a bolsa tras recaudar aproximadamente 1.100 millones de dólares (8.000 millones de yuanes).

Este explosivo aumento refleja el gran entusiasmo de los inversores. Además, la cronificada guerra comercial de chips entre EE. UU. y China convierte a la empresa en una interesante alternativa de inversión. El rendimiento de Moore Threads (muestra rápido crecimiento de los ingresos y tiene apoyo regulatorio) posiciona a la firma entre los beneficiarios más visibles de la renovada iniciativa tecnológico-industrial de Pekín, junto con empresas como Cambricon, Huawei, Enflame, Biren, Yangtze Memory y ChangXin, todas ellas compitiendo por cuota de mercado tras la reducción forzada de Nvidia en China.

¿Cómo invertir en China?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICGA.DE. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.