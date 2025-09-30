Leer más

Nasdaq 100 cae a pesar de repunte de Nvidia

13:54 30 de septiembre de 2025

El riesgo de cierre del gobierno de EE. UU. frena las alzas en Wall Street 🏛️

El sentimiento de los inversores en la renta variable estadounidense es mixto hoy, a pesar del repunte histórico de Nvidia (NVDA.US), que se convirtió en la primera empresa en la historia en superar los 4,5 billones de dólares en capitalización bursátil, con un alza superior al 2 %. El sector tecnológico estadounidense muestra un desempeño sólido; las acciones de CoreWeave (CRVW.US) suben más de un 12 % tras los informes de que la compañía proveerá capacidad de cómputo para Meta Platforms (META.US). En cambio, las acciones de Intel caen cerca de un 3 %, probablemente por toma de beneficios tras alzas recientes.

Mientras tanto, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, advirtió que Estados Unidos se encamina hacia un cierre del gobierno. En la plataforma de predicción Kalshi, los participantes ya estiman una probabilidad del 80 % de un cierre después de la medianoche del 1 de octubre. Las alzas iniciales impulsadas por los datos de JOLTS, la confianza del consumidor del Conference Board y el índice regional de la Fed de Chicago se han desvanecido en gran medida.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Las preocupaciones a corto plazo sobre un cierre del gobierno, la incertidumbre en torno a la publicación de datos macroeconómicos, problemas potenciales en el mercado laboral y la duración de un eventual cierre, están pesando sobre Wall Street. El índice Nasdaq 100 lucha por mantener las alzas, cotizando actualmente en torno a 24.780 puntos, con una caída del 0,13 %. Al mismo tiempo, el índice del dólar estadounidense (USDIDX) también retrocede casi un 0,1 %. El oro se está beneficiando de esta incertidumbre, y se perfila para cerrar septiembre con una alza cercana al 10 %.

Fuente: xStation5

En los últimos días, las acciones de Nvidia pusieron a prueba la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA50) cerca de los 175 dólares, repuntaron y ahora cotizan en máximos históricos por encima de los 186 dólares por acción.

 

Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

02.10.2025
21:22

Las acciones de Rivian caen tras recorte en proyecciones de entrega anual

El sector automotriz eléctrico atraviesa un momento de presión luego de que los resultados de Tesla no lograran convencer al mercado y Rivian...

 20:36

Dólar en Colombia hoy 2 de Octubre baja de $3.900 mientras inflación y deuda marcan el ritmo

El dólar en Colombia abrió la jornada de este jueves 2 de octubre de 2025 con un tono bajista, retrocediendo hasta los $3.890,50, por debajo...

 19:44

Wall Street se estanca mientras el gobierno de EE.UU. cumple su segundo día de cierre

El gobierno de Estados Unidos permanece cerrado por segundo día consecutivo, en medio de un estancamiento político que mantiene cautelosos...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo