Nasdaq 100 cae un 2%🚩

馃挕Wall Street reanuda ca铆das tras informe del WSJ sobre aranceles Los 铆ndices estadounidenses reanudan las ca铆das, borrando gran parte del repunte que tuvo lugar en las dos 煤ltimas sesiones. La debilidad es particularmente visible en el sector tecnol贸gico, donde las grandes empresas tecnol贸gicas siguen perdiendo terreno. La raz贸n de una ca铆da tan fuerte es el reporte del Wall Street Journal sobre los pr贸ximos cambios arancelarios. Aqu铆 est谩n los puntos clave: Los impuestos sobre el valor a帽adido ser谩n 鈥渢omados en cuenta鈥 al establecer las tasas arancelarias.

Estados Unidos consider贸 (y luego abandon贸) un sistema arancelario de tres niveles que no incluir铆a regiones 鈥渓ibres de aranceles鈥.

Los funcionarios temen que la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. no pueda manejar toda la burocracia relacionada con los aranceles.

Los funcionarios temen desaf铆os legales.

Funcionarios canadienses informaron que los aranceles son 鈥減r谩cticamente seguros鈥.

Adem谩s de los aranceles mutuos, el nuevo gravamen del 25% se aplicar谩 a autom贸viles, productos farmac茅uticos y semiconductores, entre otros. Otro motivo de las ca铆das es que los datos de la econom铆a estadounidense fueron m谩s s贸lidos de lo esperado, con una producci贸n industrial y permisos de construcci贸n mucho m谩s altos de lo previsto. Como resultado, el mercado podr铆a estar preocupado de que el mensaje de ma帽ana del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sea m谩s restrictivo y cauteloso, especialmente dado que las esperanzas de una distensi贸n comercial bajo la nueva administraci贸n han sido, hasta ahora, ilusorias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Como consecuencia, el contrato del Nasdaq 100 est谩 retrocediendo casi un 2%, y las acciones de empresas como Alphabet, Meta Platforms y Nvidia caen entre un 3.5% y un 4%. Entre las compa帽铆as individuales, vale la pena mencionar Tesla, cuyas acciones ya pierden m谩s del 6% debido a preocupaciones sobre la ca铆da de su cuota de mercado en Asia, as铆 como la decisi贸n de Toronto de no proporcionar subsidios financieros para los veh铆culos de la marca utilizados como taxis o servicios de transporte compartido debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos. Las empresas del sector del petr贸leo y el gas est谩n obteniendo mejores resultados hoy en d铆a en el contexto del sector tecnol贸gico. Fuente: xStation El gr谩fico indica que las ca铆das de hoy se producen con un volumen relativamente bajo. Por otro lado, el contrato ha ca铆do por debajo de las importantes medias exponenciales EMA50 y EMA200 en el gr谩fico horario. Fuente: xStation5

