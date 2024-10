📈 Nasdaq-100 extiende beneficios tras el rollover, un paso más cerca de los 20.000 puntos

Los futuros del Nasdaq 100 (US100) suben hoy casi un 3% (casi la mitad de este movimiento es rollover), alcanzando los 20.000 puntos. El mercado de valores est谩 impulsado por los recortes de tasas de ayer de 50 puntos b谩sicos, las declaraciones moderadas de Powell y el optimismo general sobre el ciclo agresivo de recortes de tasas de la Fed, mientras la econom铆a sigue siendo fuerte. La Fed ve las tasas de inter茅s en el nivel del 3,4% a fines de 2025, frente al 5% actual. La "peque帽a euforia" en Wall Street ahora est谩 impulsada en gran medida por el repunte de las acciones de semiconductores, que pueden ser grandes beneficiarias del "aterrizaje suave", con una fuerte demanda de IA y posiblemente una mayor demanda "c铆clica" de semiconductores, utilizados no solo en centros de datos, sino tambi茅n en el sector industrial.

Las acciones de Qualcomm, Intel y AMD suben casi un 3%, y Nvidia (NVDA.US) subi贸 m谩s del 3% en la preapertura del mercado. Los inversores esperan hoy las solicitudes de subsidio por desempleo de EE. UU. y la Fed de Filadelfia y el 铆ndice de indicadores principales Conference Boards. Por ahora, el Dow Jones y el S&P 500 aumentan casi un 2%, mientras que el Russell 2000 sube un 3,5%, con tasas de inter茅s bajas que respaldan el sentimiento de las acciones de baja y mediana capitalizaci贸n de EE. UU. Sin embargo, la decisi贸n de la Fed fue "de apoyo" para Wall Street y se帽ala un optimismo general de la Fed sobre el equilibrio entre la tendencia de inflaci贸n y la econom铆a de EE. UU. Los mercados ser谩n extremadamente sensibles a cualquier lectura "recesiva" e inflacionaria, especialmente si muestran que la Fed puede estar equivocada (con un recorte de tasas demasiado tarde o demasiado para la primera reuni贸n, especialmente si las cifras futuras del IPC / PCE ser谩n m谩s altas de lo previsto). Podemos esperar que la atenci贸n de Wall Street se centre ahora nuevamente en los datos de inflaci贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5





聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "