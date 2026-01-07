Nasdaq 100 sube tras la publicación de los datos ADP de EE. UU.

El cambio de empleo ADP en Estados Unidos registró un aumento de 41 mil puestos, por debajo de lo esperado (49 mil) y por encima del dato previo (-32 mil).
El dato más débil de lo previsto del informe ADP, centrado en el mercado laboral estadounidense, refuerza la señal de enfriamiento del empleo. Un menor ritmo de creación de puestos reduce las probabilidades de que la Reserva Federal mantenga una postura monetaria restrictiva por más tiempo, lo que mejora el sentimiento hacia las acciones y respalda el apetito por riesgo en los mercados.
Nasdaq 100 (M1)
Fuente: xStation5
