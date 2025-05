Nasdaq 100 sube un 0,4 % antes de la decisión de la Reserva Federal 🗽; Arista Networks cae un 7 % pese a sólidos beneficios del primer trimestre.

Los 铆ndices de EE.鈥疷U. suben ligeramente antes de la decisi贸n de la Reserva Federal; Nasdaq 100 registra una alza cercana al 0,45鈥% Las acciones de Arista Networks caen m谩s de un 7鈥% a pesar de presentar resultados s贸lidos ; la empresa atribuy贸 el retroceso a la incertidumbre en torno a los aranceles y emiti贸 una previsi贸n cautelosa para el segundo semestre del a帽o.

Tambi茅n se registran ca铆das en valores como Uber, Alibaba y CrowdStrike. Por su parte, Disney sube con fuerza, con un repunte euf贸rico del 12鈥% tras publicar un informe que super贸 las expectativas de Wall Street. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Volatilidad burs谩til en el mercado de renta variable estadounidense. Fuente: xStation5 Nasdaq 100 (Intervalo diario) Los futuros sobre el 铆ndice Nasdaq 100 rebotaron nuevamente en el nivel de resistencia clave, la media m贸vil exponencial de 200 d铆as (l铆nea roja), en torno a la zona de los 20.000 puntos. Este ser谩 un nivel cr铆tico que podr铆a volver a ponerse a prueba durante la decisi贸n de la Reserva Federal y la conferencia de Powell programadas para hoy. Fuente: xStation5 Resultados r茅cord de Arista, pero previsiones conservadoras para la segunda mitad de 2025 Arista Networks, proveedor de sistemas y servicios de inteligencia artificial utilizados por gigantes tecnol贸gicos en el 谩mbito de la computaci贸n en la nube y centros de datos 鈥攊ncluidos Meta Platforms, Alphabet (Google) y Oracle鈥 ha sido considerada una acci贸n de crecimiento clave por su papel en el auge de la IA. La compa帽铆a super贸 las previsiones de ingresos y beneficios, aunque su orientaci贸n para la segunda mitad del a帽o fue percibida como excesivamente conservadora. La direcci贸n cit贸 la incertidumbre en torno a los aranceles comerciales, lo que podr铆a afectar el dinamismo del negocio. En t茅rminos generales, el informe fue muy s贸lido y la empresa espera que los resultados del segundo trimestre muestren un crecimiento en comparaci贸n con el primer trimestre. Ingresos : 2.005 millones de USD (un alza del 3,9鈥% respecto al trimestre anterior, y del 27,6鈥% interanual)

Beneficio por acci贸n : 0,65 USD frente a 0,59 en el cuarto trimestre y 0,50 en el primer trimestre de 2024

Margen bruto (No-GAAP) : 64,1鈥% frente a 64,2鈥% en el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2024

Beneficio neto (No-GAAP): 826,2 millones de USD frente a 637,7 millones en el primer trimestre de 2024 La empresa espera que los ingresos suban a 2.100 millones en el segundo trimestre (alrededor de un alza del 5鈥% trimestral), y que el margen operativo no-GAAP alcance aproximadamente el 46鈥%, frente al 47,6鈥% del primer trimestre de 2025. Arista tambi茅n ampli贸 su programa de recompra de acciones a 1.500 millones de USD, tras haber recomprado ya cerca de 800 millones. Ahora, Arista prev茅 que el crecimiento interanual general en 2025 sea del 17鈥%. La compa帽铆a no facilit贸 previsiones de ventas futuras, lo que indica que la segunda mitad del a帽o podr铆a ser m谩s dif铆cil si se concretan los riesgos arancelarios. Tras la publicaci贸n del informe, los analistas de Needham redujeron el precio objetivo de la acci贸n de Arista de 145 a 130 USD, a pesar de aumentar sus estimaciones de beneficios para 2025, 2026 y 2027, citando mayor incertidumbre empresarial si persisten los problemas relacionados con los aranceles. Por el contrario, Citi mantuvo su recomendaci贸n de "compra" y elev贸 su precio objetivo a 98 USD por acci贸n, destacando que la s贸lida demanda de Microsoft y Meta (que representan el 40鈥% de los ingresos de Arista) mitiga la preocupaci贸n por una ca铆da en los pedidos del sector tecnol贸gico. Gr谩fico de ANET.US, Intervalo Diario Las acciones de Arista Networks retrocedieron tras acercarse a los 90 USD por acci贸n, pero luego 鈥渞eaccionaron鈥 despu茅s de abrir en 85 USD. Es posible que esta ca铆da se revierta r谩pidamente si el mercado gana confianza en que las 鈥済uerras comerciales鈥 impulsadas por Trump son solo una t谩ctica de negociaci贸n y no un cambio de rumbo en la pol铆tica econ贸mica. No obstante, mientras persista la incertidumbre sobre el impacto econ贸mico, el sentimiento en torno a Arista seguir谩 siendo conservador, a pesar de sus s贸lidos resultados y crecimiento. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "