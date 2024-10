Nasdaq 100 y S&P 500 caen mas de 1%

Los "Siete Magníficos" también enfrentan dificultades mientras suben los rendimientos de los bonos El mercado de valores continúa experimentando dificultades, impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esta vez, incluso las acciones de las grandes tecnológicas, conocidas como los "Siete Magníficos", no están logrando amortiguar las caídas. Según datos del Dow Jones Market, el índice Dow Jones cayó 384 puntos, lo que representa una baja del 0,9%, marcando su tercera jornada consecutiva de pérdidas, algo que no ocurría desde agosto. Los otros principales índices tampoco escaparon a la tendencia negativa: el S&P 500 perdió un 0,7%, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 1%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Pérdidas generalizadas en el S&P 500 El declive fue amplio dentro del S&P 500, con 360 de sus acciones en terreno negativo. Un indicador de la amplitud del mercado, el ETF Invesco S&P 500 Equal Weight, que pondera a todas las empresas por igual, bajó un 0,5%, lo que refleja una tendencia de ventas más extendida. La caída más significativa en el índice ponderado por capitalización se puede atribuir a la debilidad en las grandes empresas tecnológicas. Desempeño de los "Siete Magníficos" Entre los componentes clave del mercado, solo Microsoft consiguió ganancias, con un alza del 0,3%. Los demás gigantes tecnológicos mostraron pérdidas: Meta Platforms : -0,9%

: -0,9% Apple : -0,9%

: -0,9% Alphabet : -1%

: -1% Tesla : -1,2% (previo a la publicación de sus resultados trimestrales)

: -1,2% (previo a la publicación de sus resultados trimestrales) Amazon : -1,4%

: -1,4% Nvidia: -2,5% US100 Fuente: xStation 5 Aumento de rendimientos y expectativas de la Fed El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años subió al 4,078%, mientras que el rendimiento del bono a 10 años alcanzó el 4,249%. Estos aumentos en los rendimientos han estado en ascenso desde que la Reserva Federal redujo las tasas en septiembre, y los últimos datos económicos indican que la economía podría estar en mejor forma de lo esperado. Las expectativas sobre los futuros movimientos de la Fed también han cambiado. Según la herramienta CME FedWatch: La probabilidad de un recorte de medio punto hasta fin de año ha disminuido al 68,9% , comparado con el 85,6% de la semana pasada.

, comparado con el de la semana pasada. La posibilidad de un recorte de un cuarto de punto es del 28,5% .

. Las probabilidades de que no haya recortes han aumentado al 2,7%, frente al 1,9% de hace una semana. Este panorama sugiere que los inversores siguen evaluando cómo la política monetaria y los indicadores económicos afectarán el mercado en los próximos meses.

